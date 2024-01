Defesa Civil do Estado realiza treinamento para acionamento de sirene de emergência no Guarujá

A Defesa Civil do Estado realiza nesta quarta-feira (31), às 17h, o primeiro simulado para acionamento da sirene de emergência instalada no Morro da Barreira do João Guarda, no Guarujá. A cidade foi uma das três cidades selecionadas pelo Governo do Estado para a implantação do Sistema de Alerta Remoto (SISAR).

O investimento é de R$ 2,4 milhões e contempla material e instalação de torres de transmissão. Entre os critérios para escolha dos municípios está o risco de deslizamentos e alagamentos, volume de chuva registrado nas regiões, número de mortes e desalojados, além de centro de operações e controle que já funcionam 24 horas. O sistema foi implantado com o objetivo de diminuir impacto dos estragos causados pela chuva na região.

As equipes das Defesas Civis Estadual e Municipal percorrerão a área distribuindo material educativo e informando os moradores sobre os testes e funcionamento dos novos equipamentos.

O local foi escolhido após análise da equipe técnica da Defesa Civil com base nos riscos e estatísticas de acidentes geológicos. Junto com a sirene, a comunidade receberá a implantação do Mapa Comunitário de Risco, cartilha que aponta os riscos existentes na área, além de dicas e orientações sobre o que fazer diante de um deslizamento de terra. As ruas do bairro contarão com placas de sinalização indicando rotas de fuga, áreas sujeitas a deslizamento de terra, pontos de encontro e abrigos emergenciais.

Um Núcleo Comunitário de Proteção e Defesa Civil será criado, com a participação dos moradores e integração direta com a Defesa Civil. A simulação acontecerá nas proximidades da Escola Municipal Sérgio Pereira Rodrigues.

A sirene pode ser acionada à distância, pela Central de Comando e Controle do Município, utilizando frequência de rádio ou manualmente, no local em que está instalada. Caso ocorra uma tragédia que gere a interrupção dos serviços essenciais, inclusive de telefonia e rede elétrica, a sirene poderá ser operada manualmente por um morador pertencente ao Núcleo Comunitário de Defesa Civil, que fará o acionamento direto no equipamento.

No momento em que for acionada, mensagens de voz serão disparadas como: “A Defesa Civil informa: devido à previsão de chuva, há risco de alagamentos nessa área. Fiquem atentos”; “Atenção, atenção: a Defesa Civil informa a possibilidade de chuva moderada para forte nas próximas horas. Fiquem atentos”; “A Defesa Civil informa: estamos voltando à normalidade. Atenção moradores: ao retornaram para as suas moradias, verifiquem a ocorrência de deslizamentos. Caso necessário, liguem para a Defesa Civil: 199”; “A Defesa Civil informa: há risco de deslizamentos nessa área. Atenção moradores: dirijam-se para locais seguros e pontos de encontro”.

Além de Guarujá, as sirenes já foram instaladas na Vila Sahy, no município de São Sebastião e serão finalizadas em Franco da Rocha, na Grande SP, ainda no mês de fevereiro deste ano.

Outros investimentos em tecnologias vêm sendo realizados pela Defesa Civil do Estado de SP. Um radar meteorológico foi instalado em Ilhabela, com capacidade para monitorar todo o Litoral Norte e a Baixada Santista.