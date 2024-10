Defesa Civil de SP repassa R$ 2,6 milhões a municípios afetados pela seca no interior

A Defesa Civil do Estado de São Paulo anunciou nesta quarta-feira (9) o repasse de um total de R$ 2,6 milhões em recursos para mitigar os efeitos da estiagem em quatro municípios do interior paulista. A medida faz parte do Plano Estadual de Resiliência à Estiagem – SP Sempre Alerta, instituído pelo Governo de São Paulo em julho com diretrizes e ações para o período de menos chuvas.

Barretos e Bauru, que foram bastante afetadas pela seca, receberam R$ 1 milhão cada. Já Indiana, na região administrativa de Presidente Prudente, recebeu R$ 400 mil, enquanto Arthur Nogueira, na região de Campinas, recebeu R$ 200 mil.

A verba foi destinada para apoiar iniciativas que minimizem os impactos da estiagem nessas localidades, como a melhoria na gestão de água e medidas de conscientização para a comunidade.

Esses investimentos são fundamentais para minimizar os efeitos da seca, reforçando o compromisso do governo estadual com o bem-estar da população e a resiliência das comunidades afetadas. A atuação da Defesa Civil é essencial para a coordenação de esforços entre os diferentes níveis de governo e a mobilização de recursos em situações de emergência.