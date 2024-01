Defesa Civil de SP reforça dicas de segurança durante temporais

As fortes chuvas deste início de ano estão exigindo alerta redobrado da população em relação à segurança durante situações de risco nas áreas urbanas. Em duas semanas, a cidade de São Paulo já recebeu cerca de 70% da chuva esperada para todo o mês de janeiro. Com o aumento nos registros de alagamentos, enxurradas, deslizamentos de terra e queda de árvores, a Defesa Civil está reforçando as orientações de segurança à população.

“Este ano já registramos 33 ocorrências ocasionadas pelas chuvas em todo o estado. Infelizmente, já tivemos quatro mortes desde 1º de janeiro. Em três delas, as vítimas acabaram se expondo ao risco”, disse a major PM Michele César, diretora da Divisão de Resposta da Defesa Civil.

No último dia 8, um homem morreu atingido por uma árvore na cidade de Itupeva. No dia seguinte, uma descarga elétrica matou um homem que saiu de um carro que havia sido atingido por um fio energizado. No dia 12, em São Bernardo do Campo, uma criança e um homem morreram em decorrência de inundações e deslizamentos de terra.

Para que as informações de proteção à vida cheguem ao maior número possível de pessoas, a Defesa Civil produz e compartilha vídeos e materiais da campanha SP Sempre Alerta, com foco na prevenção de desastres e prontidão contínua para eventos climáticos extremos.

“Nosso trabalho é minimizar a ocorrência de desastres em todo o território paulista. Mortes ocasionadas por enxurradas, quedas de árvores ou fios energizados podem ser evitadas se alcançarmos a população com nossas orientações de autoproteção”, reforça a major PM Claudia Bemi, diretora da Defesa Civil Estadual.

Segundo os meteorologistas do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Defesa Civil, o clima neste mês sofre a influência do fenômeno El Niño, aliado a passagens de frentes frias que aumentam a ocorrência de tempestades, rajadas de vento, quedas de raio e granizo.

A população pode receber os vídeos e conteúdos da Defesa Civil por meio das redes sociais, nos perfis @defesacivilsp. Outra opção é o canal público da Defesa Civil no WhatsApp, disponível no link https://whatsapp.com/channel/0029Va82eMo2f3EKUyTC6822 .

Abaixo, confira algumas das principais orientações de autoproteção durante temporais: