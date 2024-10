Defesa Civil de SP prepara agentes para desastres em Congresso internacional

A Defesa Civil de São Paulo capacitou agentes do estado para prevenção e resposta a desastres climáticos. Durante o Congresso Internacional de Resiliência Climática, ocorrido entre os dias 15 e 16 de outubro no Palácio dos Bandeirantes, convidados nacionais e internacionais compartilharam experiências e fortaleceram a preparação para os impactos das mudanças climáticas.

Nas últimas semanas, São Paulo enfrentou os efeitos da seca e dos incêndios no interior e dos temporais na capital. Os dois eventos extremos exigiram mobilização de agentes da Defesa Civil no atendimento a ocorrências.

“Muita coisa já é feita no estado de São Paulo, mas temos entendemos que os eventos extremos estão cada vez mais recorrentes. A partir disso, trabalhamos com fortalecimento do sistema da Defesa Civil”, diz o Coronel Henguel Ricardo Pereira, coordenador da Defesa Civil do Estado.

O 1º Congresso Internacional de Resiliência Climática trouxe painéis sobre temas diversos. Os participantes tiveram contato com estratégias para reconstrução após desastres e comunicação em meio a eventos extremos. As palestras orientam sobre como garantir informação e segurança à população em meio a desastres, desenvolver treinamentos e garantir abastecimento de água e energia.

Além de geólogos, meteorologistas e professores universitários, o evento trouxe chefes de forças de segurança internacionais para trazer suas experiências. Oficiais de Israel, por exemplo, revelaram técnicas usadas em seus territórios para reagir a desastres, sejam eles naturais ou não.

“O nosso objetivo é reunir e trazer boas práticas de outros estados e países para debater e, a partir daí, usar em boas políticas públicas aplicando a proteção às pessoas”, diz o Coronel Henguel .