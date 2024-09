Defesa Civil de SP capacita outros estados para resiliência climática e combate a incêndios

A Defesa Civil de São Paulo iniciou a formação em resiliência climática, desastres e combate a incêndios para agentes de várias partes do Brasil na última segunda-feira (16). Participam do curso de 15 dias as Defesas Civis da Bahia, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Ceará, Paraíba, Alagoas e Rio Grande do Norte, além de Policiais e Bombeiros Militares de SP e militares do Exército Brasileiro.

As aulas abordam temas essenciais para a atuação em situações de resiliência das cidades aos riscos e desastres, como o caso atual dos incêndios que atingem o Brasil. A professora Patrícia Gaspar, da Defesa Civil de Portugal, especialista em políticas de prevenção às queimadas e gestão de risco, é uma das palestrantes do curso.

Os alunos também aprenderão sobre sistemas de alertas de emergência, monitoramento meteorológico com uso de satélites e radares, logística humanitária, legislação ligada à situação de emergência, formação de líderes e criação de núcleos comunitários.

Entre as atividades práticas estão o planejamento e execução de um simulado de evacuação na cidade de Embu das Artes no próximo sábado (21). Moradores da área de risco serão treinados sobre os protocolos de abandono de emergência em caso de risco de desastre.

Também haverá uma visita ao Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden). Os participantes vão conhecer o radar meteorológico localizado na cidade de São José dos Campos e aprenderão sobre o funcionamento do equipamento utilizado na previsão de chuvas.

Em outra oportunidade, os alunos visitarão o Centro de Operações da Empresa Ambipar, no município de Nova Odessa, especializada em gestão de crises e respostas a emergências ambientais, presente em mais de 40 países. Os agentes terão aula com um especialista da Federal Emergency Management Agency (Fema – Agência Federal de Gestão de Emergências dos Estados Unidos).

Durante as oficinas, os participantes poderão ainda trocar experiências com os líderes de outros estados sobre os desafios enfrentados em cada região. O coordenador Estadual de São Paulo, coronel Henguel Pereira, vai falar sobre sua visita ao Congresso Internacional de Resiliência e Desastres ocorrido no Japão em maio deste ano.

Todos os participantes recebem certificado de conclusão de curso e participam da cerimônia final, que será realizada no Palácio dos Bandeirantes.