Defesa Civil de São Paulo emite alerta para chuvas e calor até quarta-feira

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um aviso nesta segunda-feira (30) sobre a expectativa de chuvas intensas e temperaturas elevadas em todo o território paulista, válido até quarta-feira (1º). As regiões de Ribeirão Preto e Franca, localizadas no noroeste do estado, devem registrar os maiores acumulados de precipitação.

De acordo com a instituição, não há previsão de riscos significativos até o final do ano. Contudo, devido ao solo saturado em várias localidades, a orientação é que a população esteja atenta às áreas suscetíveis a alagamentos. Tempestades são esperadas em diversas partes do estado.

Para esta segunda-feira, a previsão indica períodos de sol intercalados com nuvens, resultando em uma sensação térmica de calor e umidade elevada em todo o estado. Durante a tarde, a combinação de altas temperaturas com a umidade proveniente do oceano e da região amazônica pode gerar condições propícias para pancadas de chuvas intensas, acompanhadas por raios e ventos fortes.

Entre terça-feira (31) e quarta-feira (1º), as condições climáticas continuarão com sol entre nuvens e aumento nas temperaturas, acentuando a sensação de abafamento. O calor e a umidade devem contribuir para novas ocorrências de chuvas fortes ao longo do dia, também acompanhadas de raios e ventos.

A Defesa Civil ressaltou a importância da vigilância nas áreas mais vulneráveis: “Como haverá momentos de tempestade, recomenda-se atenção redobrada, pois há risco para transtornos”, alertou em comunicado oficial.

No que se refere à Baixada Santista, entre terça e quarta-feira, as previsões indicam sol entre nuvens, o que pode resultar no aumento das temperaturas e na sensação de abafamento na região. A combinação do calor com a umidade do oceano poderá favorecer o surgimento de chuvas passageiras, acompanhadas por raios e ventos.

Ainda segundo a Defesa Civil, os modelos meteorológicos atuais não apontam para riscos significativos de acumulados elevados de chuva na Baixada Santista. Entretanto, a recomendação é manter atenção especial em áreas mais vulneráveis devido à possibilidade de transtornos.