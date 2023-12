Defesa Civil de São Caetano recebe honraria histórica no Palácio dos Bandeirantes

O coordenador de Proteção e Defesa Civil de São Caetano do Sul, Juscelino Roque Brilhante, foi homenageado no Palácio dos Bandeirantes, na quinta-feira (14/12). O evento celebrou a sua destacada contribuição ao Sistema Estadual de Proteção e Defesa Civil.

Brilhante recebeu um certificado e uma medalha, simbolizando sua liderança no controle de desastres e resposta a emergências, fortalecendo as forças de segurança locais e colaborando estreitamente com o Corpo de Bombeiros.

Esta foi a primeira vez que a Defesa Civil do Estado reconheceu coordenadores municipais, sendo São Caetano uma das 23 cidades, entre as 645 de São Paulo, a receber tal homenagem.

Esse reconhecimento reafirma o compromisso do município com a segurança e a eficácia na gestão de situações de emergência, destacando a importância do trabalho coordenado para a proteção da comunidade.

Na celebração estiveram presentes o governador Tarcísio de Freitas, o secretário-chefe da Casa Militar e coordenador da Defesa Civil do Estado, coronel Henguel Ricardo Pereira, e o comandante do Corpo de Bombeiros de São Caetano, 1° Tenente Vitor Coelho da Silva.