Defesa Civil de Ribeirão Pires participa de Treinamento sobre queda de balões

Nesta quarta-feira (12), a Defesa Civil de Ribeirão Pires participou de um treinamento especializado sobre queda de balões, realizado na empresa PMS – Centro de Treinamento de Combate a Incêndios. O objetivo da capacitação é preparar as equipes para responder eficientemente aos riscos aumentados durante o período das festas juninas, quando o número de balões soltos cresce significativamente.

A atividade faz parte do Plano de Auxílio Mútuo (PAM), um compromisso formal entre as empresas participantes, Corpo de Bombeiros, SAMU e Defesa Civil. “A colaboração entre esses órgãos é crucial para garantir uma resposta rápida e coordenada a incidentes envolvendo balões, que representam um risco significativo de incêndios durante a época de festa”, destacou o prefeito Guto Volpi, que acompanhou pessoalmente o treinamento.

Durante o treinamento, foram simuladas situações de emergência envolvendo a queda de balões. As equipes praticaram procedimentos de combate a incêndios, resgate e primeiros socorros, além de estratégias de comunicação e coordenação entre os diferentes órgãos participantes. Essas simulações são essenciais para identificar possíveis falhas e aprimorar as técnicas de resposta a emergências.

A soltura de balões, além de ilegal, apresenta sérios riscos de incêndios florestais e urbanos, podendo causar danos materiais e colocar vidas em perigo. Por isso, a preparação das equipes de resposta é crucial para minimizar os riscos e proteger a população.

A Defesa Civil de Ribeirão Pires e outras entidades de segurança da região estão se preparando para enfrentar os desafios adicionais que surgem com essas celebrações, buscando minimizar os riscos e proteger a população.

“O treinamento realizado nesta quarta-feira é um passo importante na preparação das equipes de emergência para o período de Festa Junina. Através da colaboração e integração proporcionadas pelo PAM, a Defesa Civil de Ribeirão Pires, junto com outros órgãos de segurança, está melhor preparada para enfrentar os desafios e garantir a segurança da população. A prevenção e a resposta eficaz a incidentes com balões são cruciais para proteger vidas e patrimônios, especialmente durante esta época festiva”, completa o prefeito da Estância.

Além do treinamento das equipes, a Defesa Civil também destaca a importância do engajamento da comunidade na prevenção de incidentes com balões. A conscientização sobre os riscos e a ilegalidade da soltura de balões é essencial para reduzir a incidência desses eventos perigosos. Campanhas educativas e informativas são realizadas para alertar a população sobre os perigos e as consequências legais dessa prática.

Premiada – A equipe da Defesa Civil de Ribeirão Pires foi premiada, recentemente, pelo Programa. A premiação avalia o atendimento às atividades do PAM, como simulados de emergência, auditorias em empresas e testes de comunicação via rádio, e tem sido crucial para a melhoria contínua da segurança e prevenção de emergências e incidentes.