Defesa Civil de Porto Alegre emite alerta para chuvas intensas

A Defesa Civil de Porto Alegre emitiu um alerta preventivo que se estenderá até as 7h da manhã desta quinta-feira, 13, devido à previsão de chuvas intensas na região. O Centro de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil (Cemadec) informou que a cidade poderá enfrentar pancadas de chuva com intensidade variando entre moderada e forte, com acumulados que podem chegar a 50mm.

Além das chuvas, há também a expectativa de descargas elétricas e rajadas de vento que podem atingir até 40 km/h, assim como a possibilidade de queda pontual de granizo. Em virtude desses riscos, a Defesa Civil e a Comissão Permanente de Atuação em Emergências (Copae), composta por diversas instituições governamentais e parceiros, estão realizando um monitoramento contínuo da situação climática.

A população é orientada a evitar áreas propensas a alagamentos e a procurar abrigo seguro caso as tempestades se intensifiquem. Para qualquer emergência relacionada ao clima, os cidadãos podem entrar em contato com a Defesa Civil pelo telefone 199.