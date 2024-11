Defesa Civil de Mauá antecipa Operação Chuvas de Verão 2024/2025

Desde a última sexta-feira (08/11), as equipes da Prefeitura de Mauá já estão em alerta para dar o suporte necessário para as ações coordenadas pela Secretaria de Proteção e Defesa Civil da Prefeitura de Mauá. O objetivo é realizar ações articuladas para a prevenção de ocorrências mediante o alto volume de chuva que passou a ser uma constante na região.

O trabalho segue as diretrizes do Plano de Contingência Municipal, elaborado pela Defesa Civil. No próximo dia 19 (terça-feira), será realizada a primeira reunião do Comitê Permanente de Combate e Enfrentamento aos Efeitos Decorrentes das Chuva, já para antever em que cada secretaria deve se organizar e a sistemática de atuação em caso de emergência. As ações consistem, por exemplo, em monitorar 24 horas por dias as áreas de risco da cidade. O atendimento emergencial e imediato também integra as tarefas orientadas pela Defesa Civil.

Segundo o secretário da pasta, Sergio Moraes, “as ações de atendimento reúnem integrantes das secretarias de Assistência Social, Saúde, Segurança Pública, Habitação, Serviços Urbanos, Corpo de Bombeiros e SAMU. Além disso, continua o trabalho de desassoreamento dos rios e córregos, assim como a limpeza de vias, galerias, bueiros e bocas de lobo.”

Para este trabalho, a Secretaria de Proteção e Defesa Civil tem 17 agentes por turno e cinco viaturas disponíveis. São monitoradas 32 áreas de risco, com destaque para os Jardins Zaíra e Pajussara e Vila Carlina. A Defesa Civil atende pelo telefone 199, 4512-7694 ou 4547-5690 e está localizada na avenida Presidente Castelo Branco, nº 1930, no Jardim Zaíra.

Defesa Civil recebe doação de equipamentos

Ferramentas doadas pela loja de material de construção da cidade (Divulgação/PMM)

Na última semana, a secretaria de Proteção e Defesa Civil recebeu doações de uma grande loja de materiais de construção da cidade. São mais de 100 itens entre ferramentas e equipamentos para sinalização, tais como pás, facões, chaves de fenda, escavadeiras, enxadas, alicates, cones, entre outros. Todos os objetos são fundamentais para a atuação da corporação em caso de emergências.