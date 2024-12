Defesa Civil de auxilia famílias atingidas por incêndio em Cubatão

No dia 16 de outubro, a Defesa Civil do Estado de São Paulo mobilizou esforços para oferecer suporte às famílias que sofreram perdas significativas devido a um incêndio na Vila dos Pescadores, localizada em Cubatão. As vítimas do incidente receberam um total de 300 itens essenciais, incluindo cestas básicas, kits de dormitório e produtos de higiene pessoal.

As equipes do Corpo de Bombeiros, que estiveram presentes no combate às chamas, estimam que cerca de 100 residências foram impactadas pelo fogo. Em resposta à situação emergencial, a Defesa Civil distribuiu 200 kits de dormitório, os quais continham colchões, cobertores, roupas de cama e travesseiros, além de 50 cestas básicas e outros 50 itens voltados à higiene pessoal.

Além da assistência imediata oferecida pela Defesa Civil, o Fundo Social de São Paulo está programando o envio de mais itens destinados à ajuda humanitária. Essa ação é parte de um esforço conjunto com a Defesa Civil Municipal de Cubatão, que já havia prestado atendimento a pelo menos 80 famílias afetadas pelo desastre.

Em suas declarações sobre o evento, o Coronel Henguel Ricardo Pereira, Coordenador Estadual da Defesa Civil, enfatizou a importância da ação: “Estes materiais de ajuda humanitária irão socorrer imediatamente estas famílias que perderam tudo. A Defesa Civil tem a missão de apoiar as pessoas mais vulneráveis, principalmente em momentos de desastres como este ocorrido em Cubatão”.

O incêndio teve início na manhã da segunda-feira e não resultou em feridos. As autoridades continuam monitorando a situação para garantir que as necessidades das vítimas sejam atendidas adequadamente.