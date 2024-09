Defesa Civil, Bombeiros e voluntários combatem queimada em Nova Odessa

Equipes de Nova Odessa atuaram na tarde desta quarta-feira (25/09/2024) no combate a um grande foco de queimada em vegetação de área verde particular da Avenida Ampelio Gazzetta, altura do Bosque dos Cedros, próximo ao Supermercado São Vicente. Uma grande coluna de fumaça podia ser vista a quilômetros de distância.

Segundo a Defesa Civil Municipal, trata-se muito provavelmente de mais um foco de queimada causado por ação humana, intencional ou não. O caso deve ser apurado pela Polícia Civil. As autoridades lembraram que causar fogo é crime ambiental, sujeito a multa e prisão.

Segundo a Defesa Civil Municipal, foram afetados aproximadamente 80 mil metros quadrados de vegetação rasteira e plantação de eucaliptos. Não houve vítimas ou danos materiais. O foco foi totalmente controlado por volta das 16h, e a área já passou inclusive por rescaldo.

Atuaram no enfrentamento ao fogo equipes da Defesa Civil Municipal da Prefeitura, da nova unidade do Corpo de Bombeiros da PM em Nova Odessa, bombeiros civis voluntários e Coden Ambiental, que chagaram rapidamente ao local.

O CORPO DE BOMBEIROS

Inaugurado em julho de 2023, o Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado em Nova Odessa realizou em 1 ano de funcionamento 1.734 atendimentos, incluindo 146 combates a incêndios, 337 resgates diversos e 61 salvamentos. No total, foram 354 vítimas humanas salvas. A unidade está instalada na Avenida São Gonçalo, nº 2.303, no Jardim Santa Rita 2, e atende a ocorrências em toda a cidade.

Viabilizado através de uma inédita parceria negociada pela atual gestão da Prefeitura de Nova Odessa com o Governo de São Paulo, através da Secretaria de Segurança Pública e do Comando Regional do Corpo de Bombeiros, a unidade é mantida em parceria por Prefeitura e Estado.

Cabe à Prefeitura arcar com os cursos de instalação água, luz, telefone e alimentação dos profissionais e eventuais voluntários que venham a participar do programa de voluntariado da corporação.

Já o Estado arca com equipe (formada por 15 policiais militares bombeiros altamente treinados), dois veículos – um caminhão auto bomba com capacidade para 4 mil litros de água e R$ 2 milhões de valor de mercado, e uma unidade de resgate totalmente equipada, que custa cerca de R$ 500 mil – e todos os equipamentos necessários, como um desencarcerador para ocorrências de presos em ferragens.

A corporação atende 24h por dia aos chamados feitos via telefone 193.