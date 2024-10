Defesa Civil alerta para risco de desabamentos e alagamentos em SP até sexta (25)

Após as fortes chuvas desta quarta-feira (23), que provocaram alagamentos e quedas de energia na Grande São Paulo, a previsão do tempo indica uma quinta-feira (24) também com pancadas de chuva, mas com ventos mais fortes na região metropolitana e na Baixada Santista.

Por isso, a Defesa Civil estadual informou que vai reforçar as ações de prevenção e monitoramento após previsão de ventos que podem ultrapassar os 70 km/h no estado. O órgão montará um gabinete de crise que vai operar entre quinta e sexta-feira (25) com a presença de representantes das forças de segurança do estado e das concessionárias de serviços públicos.

“De acordo com os meteorologistas, um sistema que atualmente está no Sul do país cria condições para rajadas de vento intensas. Atenção especial para a Baixada Santista e região metropolitana de São Paulo. Com isso, o órgão realizará atividades preventivas nessas regiões, em especial em áreas mais vulneráveis, com risco de desabamentos, alagamentos e ocorrências relacionadas a descargas elétricas”, diz a nota.

Essa decisão corrobora o boletim divulgado pelo Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais) informando do risco moderado de ocorrer deslizamentos de terra na parte leste da região metropolitana de São Paulo, como Guarulhos e Mairiporã, além do sul de Minas Gerais.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) também emitiu um alerta de perigo potencial para a região que pega de Itu, passando pela região metropolitana, litoral, Vale do Paraíba até metade do Rio de Janeiro.

Com possibilidade de rajadas de ventos mais fortes, principalmente na sexta, existe o risco de novas quedas de árvores sobre as fiações da rede elétrica, provocando novos apagões, como o do último dia 11, no qual mais de 3 milhões de imóveis ficaram sem energia.

De acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo, esta quinta-feira começa com chuva, mas, mesmo entre muitas nuvens, acontecem aberturas de sol no decorrer do dia que vão favorecer a elevação da temperatura. No fim da tarde, há potencial para pancadas isoladas de curta duração. Os termômetros oscilam entre a mínima de 19°C na madrugada e a máxima de 28°C à tarde.

Já na sexta-feira haverá muita nebulosidade, com aberturas de sol e temperatura em elevação. Os ventos, porém, serão intensos desde a madrugada e as maiores rajadas podem alcançar os 70 km/h. Os termômetros devem marcar mínima de 20°C e máxima de 27°C.

CICLONE PROVOCA TEMPESTADE NA REGIÃO SUL

O Inmet também divulgou um alerta de grande perigo para tempestade na região Sul do país, devido à passagem do ciclone extratropical rumo ao oceano Atlântico. O aviso pega quase todo o estado do Rio Grande do Sul, o oeste de Santa Catarina e o sudoeste do Paraná. Nesses locais, o instituto informa que a chuva pode ser superior a 60 mm por hora ou maior que 100 mm por dia, com ventos superiores a 100 km/h e queda de granizo.

Assim, a região tem “grande risco de danos em edificações, corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores, alagamentos e transtornos no transporte rodoviário”.

Mas os efeitos do ciclone também serão sentidos em menor intensidade, mas também com alerta de perigo, nas outras regiões de Santa Catarina e Paraná, no ce ntro-sul do Mato Grosso do Sul e numa faixa do oeste até o sul do estado de São Paulo.

Faltou luz, e agora?

SMS: Envie gratuitamente um SMS do seu celular para o número 27373 com a palavra LUZ e o número da instalação que está sem energia. Exemplo: LUZ 012345678 App Enel (disponível para iOS e Android) WhatsApp Enel: (21) 99601-9608

Como pedir a remoção de árvores caídas?

A responsabilidade pela remoção de árvores é partilhada por vários serviços públicos, e o órgão mais adequado para fazer o serviço depende das condições em que ela se encontra. Se a árvore caída não causou danos a nenhum veículo nem caiu sobre a rede elétrica, por exemplo, o trabalho pode ser feito pela prefeitura ou pela Defesa Civil (número 199).

A árvore atingiu algum veículo?

Caso algum carro ou outro tipo de veículo tenha sido atingido, é necessário acionar o Corpo de Bombeiros, por meio do número 193. Os bombeiros também podem ser chamados caso alguma pessoa tenha sido atingida. A árvore caiu sobre fiação elétrica? Se fios de energia foram rompidos durante a queda da árvore, será necessário acionar a concessionária de distribuição de energia. Na cidade de São Paulo e na maioria dos municípios da região metropolitana, o serviço é feito pela Enel Distribuição SP. O morador deve acionar a empresa para essa ocorrência pelo número 0800 7272 196. Está em área pública? A remoção de objetos em ruas, avenidas, calçadas e praças deve ser feita pela subprefeitura responsável pela área. Caso a árvore não tenha atingido nenhum imóvel, veículo ou a fiação elétrica, o caminho mais rápido para solicitar a remoção, na capital paulista, é o portal 156.