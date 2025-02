Defesa Civil alerta para possibilidade de chuva forte em São Paulo nesta sexta (14)

A passagem de uma frente fria pela costa de São Paulo aumenta o risco para chuvas intensas nesta sexta-feira (14). Segundo os meteorologistas da Defesa Civil do Estado de São Paulo as chuvas serão generalizadas por todo o estado, mas terão maior intensidade nos municípios da faixa leste (o que inclui a Grande São Paulo, Litoral e Vale do Paraíba), além das regiões de Campinas e Sorocaba. Já no Vale do Ribeira as condições são de chuva mais intensa e volumosa.

Este cenário irá persistir até sábado (15), pois a frente fria também deve canalizar a umidade da Amazônia em direção ao estado de São Paulo. Essa frente fria, no entanto, não terá força suficiente para reduzir drasticamente as temperaturas, principalmente no interior paulista. Com isso, a sensação de calor continuará. Somente na faixa leste haverá ligeira redução das temperaturas máximas, em razão de uma maior presença de nebulosidade.

No domingo (16) o risco para chuvas diminui e São Paulo volta a registrar altas temperaturas em todas as regiões do estado.

Lembrando que, nesta quinta-feira (13), permanecem as condições para as pancadas de chuva típicas de verão em razão das altas temperaturas, que podem vir acompanhadas de rajadas de vento, queda de raios e granizo. Essa chuva deve acontecer de forma isolada, mas pode ocorrer com até forte intensidade.

Recomendações da Defesa Civil

Durante as chuvas intensas a população não deve se arriscar atravessando ruas alagadas. Um adulto pode ser arrastado com a água na altura do tornozelo. Já um veículo pode ser arrastado com a água encobrindo suas rodas.

Outra medida de prevenção é evitar ficar próximo de árvores e estruturas metálicas frágeis. Além de poderem cair, elas atraem raios.

Em caso de recebimento do alerta da Defesa Civil, as pessoas devem evitar se expor em locais sujeitos a alagamentos e procurar permanecer em um local seguro até o fim do temporal.

SP Sempre Alerta

O Governo de São Paulo mantém a campanha SP Sempre Alerta para coordenar as questões climáticas no estado. Desde o dia 1 de dezembro, as ações estão voltadas para a Operação Chuvas, que se estende até 31 de março. Durante este período, todo o Sistema Estadual de Proteção e Defesa Civil permanece em prontidão. Os agentes realizam ações preventivas, como o monitoramento climatológico 24 horas, emitem alertas e realizam vistorias de campo.

Durante toda a operação é realizada a campanha de prevenção, com veiculação de materiais educativos em tv, rádio, outdoor, distribuição de panfletos e fixação de faixas orientativas, com objetivo de despertar mudança de mentalidade na população e prevenir à exposição ao risco, como por exemplo não atravessar áreas alagadas e buscar locais seguros durante os temporais.