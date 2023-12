Defesa Civil alerta para onda de calor no Grande ABC nos próximos dias 

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta para a chegada de uma nova onda de calor que irá atingir diversas cidades do Brasil a partir das 12h desta quinta-feira (14/12). As cidades do Grande ABC estão na lista de territórios que devem registrar temperaturas 5ºC acima da média para este período, chegando até a gerar riscos à saúde.

A previsão é que essa massa de ar quente dure aproximadamente quatro dias, até o início da noite do domingo (17/12), o que motivou o aviso meteorológico especial de nível laranja (perigo) feito pelo Inmet. O Grande ABC deve registrar, segundo previsão do instituto nacional, até 36ºC (com sensação térmica acima disso em alguns locais) e umidade do ar em torno de 30% durante o período.

“A gente precisa alertar a população para uma possível hipertermia, que é um colapso do organismo por altas temperaturas. A recomendação é que se use roupas confortáveis, de cor clara, fazer hidratação com frequência, usar protetor solar se for sair de casa e evitar, se possível, a exposição aos raios solares das 10h às 16h”, alertou o coordenador do Grupo de Trabalho (GT) Gestão de Riscos do Consórcio Intermunicipal Grande ABC, Sergio Moraes, que também é secretário de Defesa Civil de Mauá.

Moraes também orienta cuidados com a alimentação para não sobrecarregar o organismo e olhar especial aos idosos e crianças com pouca idade, além de atenção às pessoas que tomam medicamentos que afetam a termorregulação.



“É preciso também ter cuidado especial com pessoas que sofrem de problemas cardíacos, respiratórios e obesidade. Se possível, este perfil de pessoas que foi citado deve ficar em locais arejados e bem ventilados durante a onda de calor. Todos estes cuidados são primordiais para evitarmos os impactos desta alta temperatura prevista”, explicou Moraes.