Defesa Civil alerta para fortes chuvas nos próximos dias e instala gabinete de crise

A Defesa Civil do Estado de São Paulo alerta para chuvas de forte intensidade que atingirão todas as regiões do território paulista entre esta quinta-feira (7) e sexta-feira (8). Os níveis de acumulados de chuva poderão variar entre altos e muito altos. Nas regiões de Marília e Presidente Prudente, os níveis estarão altos. Já na capital, região metropolitana de São Paulo, Vale do Ribeira, regiões de Itapeva, Sorocaba, Campinas, Baixada Santista, litoral norte, Vale do Paraíba, São José do Rio Preto, Araçatuba, Barretos, Franca e Ribeirão Preto, o nível de acumulado de chuva será muito alto.

A Defesa Civil destaca atenção especial para as regiões de Bauru e Araraquara, pois os níveis serão ainda mais elevados. Essas chuvas poderão vir acompanhadas de raios, rajadas de vento e possibilidade de granizo. Este alerta é devido à passagem de uma frente fria pela costa da região sudeste, a qual criará condições para pancadas de chuva forte, além de condições para temporais.

Diante deste cenário, o Governo de São Paulo irá instalar a partir das 8h desta quinta-feira (7) o gabinete de crise para garantir a pronta resposta à população em caso de emergência causada pelas chuvas previstas para estes dois dias em todo o estado. As empresas de energia elétrica e abastecimento de água terão um representante no gabinete, permitindo uma comunicação mais ágil e ações mais efetivas de monitoramento e controle.

Veja abaixo as recomendações da Defesa Civil:

Evite lugares abertos, como praias, campos de futebol e estacionamentos;

Evite ficar perto de objetos altos e isolados, como árvores, postes, caixas d’água e quiosques;

No momento da chuva mantenha distância de aparelhos e objetos ligados à rede elétrica, como geladeiras, fogões e TVs;

Evite tomar banho durante a tempestade;

Em caso de ventos fortes, tenha cuidado com a queda de árvores, postes, fios e semáforos;

Não desafie a força das águas, não tente transpor uma enxurrada ou andar em áreas de alagadas;

Se estiver em uma área de encosta, observe sinais de movimentação do solo, como rachaduras nas paredes, árvores e postes inclinados, e água lamacenta;

Se um fio energizado cair sobre o veículo, permaneça dentro do carro e ligue para o serviço de emergência.

Para receber alertas da Defesa Civil, envie um SMS com o CEP da região para o número 40199 ou acompanhe as redes sociais pelo @defesacivilsp.