Defensorias Públicas de SP e PR se unem para atender famílias de vítimas de acidente aéreo em Vinhedo/SP

A Defensoria Pública do Estado do Paraná (DPE-PR) e a Defensoria Pública do Estado de São Paulo (DPE-SP) criaram um canal de WhatsApp (41 9 9232-2977) exclusivo para atender familiares das vítimas do voo da Voepass Linhas Aéreas, que saiu de Cascavel e caiu em Vinhedo nesta sexta-feira. As instituições manifestam profunda solidariedade aos familiares das vítimas. Estavam a bordo da aeronave quatro tripulantes e 58 passageiros.

O canal é coordenado pelo Núcleo de Defesa do Consumidor da DPE-PR e pela coordenação da Defensoria em Cascavel. Os familiares das vítimas poderão acessar o canal para buscar orientações, informações e atendimento sobre todas as demandas que surgirem relacionadas à tragédia.

Uma equipe da DPE-PR está no aeroporto de Cascavel para orientar as famílias e a instituição ressalta ainda que atuará em parceria com a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, que colocará à disposição uma equipe para trabalhar em conjunto com a equipe paranaense. As instituições enviaram dois defensores para o local do acidente.