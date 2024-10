Defensoria Pública de SP faz mutirão de atendimento a mulheres em estações de metrô, CPTM e EMTU

A Defensoria Pública de São Paulo oferecerá atendimento jurídico gratuito para mulheres nas estações da CPTM e metrô e em terminais da EMTU. A ação será realizada no dia 9 de outubro em celebração ao Outubro Rosa, mês dedicado à conscientização sobre o câncer de mama. A Secretaria de Transportes Metropolitanos do Estado de São Paulo participa da iniciativa.

O atendimento ocorrerá das 10h às 15h em três locais estratégicos da cidade: na Estação Brás da CPTM, na Estação Vila Prudente da Linha 15-Prata do Metrô e no Terminal Jabaquara da EMTU. Na Estação Brás, as pessoas serão atendidas na van da Defensoria Pública, garantindo conforto e acessibilidade para todas as interessadas.

As mulheres podem procurar o atendimento jurídico da Defensoria Pública para várias ocasiões:

Violência doméstica e familiar (incluindo a obtenção de medidas protetivas, orientação sobre Lei Maria da Penha, e apoio na condução de processos judiciais);

Direitos de família (ações de divórcio consensual ou litigioso, pensão alimentícia, guarda e convivência de filhos, reconhecimento e dissolução de união estável, investigação de paternidade);

Direito à saúde (orientação sobre acesso a medicamentos, tratamentos e serviços de saúde);

Direitos civis (orientação sobre processos de regularização de documentos, retificação de registro civil, entre outros);

Direitos de moradia (assistência em questões de posse e propriedade, direito à moradia digna, regularização fundiária e orientações sobre programas habitacionais).

Para receber atendimento é necessário comparecer com algum documento de identificação.

O mutirão é uma oportunidade para as mulheres que estão em deslocamento pela capital buscarem orientação sobre seus direitos e solicitar atendimento da Defensoria Pública em diversas áreas. Além de fortalecer a cidadania feminina, a prestação desses serviços contribuem para garantir o acesso a direitos e à Justiça para as mulheres, principalmente aquelas em situação de vulnerabilidade.

“Os atendimentos serão oferecidos em pontos de grande circulação, buscando atender o maior número possível de mulheres que necessitem de apoio”, destacou a assessora de Relações Institucionais da Defensoria, defensora pública Rebeca de Holanda Freire. “Esta é mais uma ação da Defensoria em prol da saúde, autonomia e bem-estar de todas as mulheres”, acrescentou.

Serviço

Mutirão de Atendimento da Defensoria Pública na CPTM, EMTU e Metrô

Data e hora: 9 de outubro (quarta), das 10h às 15h

Locais: