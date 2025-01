DeepSeek impacta o mercado com IA acessível e desvaloriza empresas tecnológicas

O recente lançamento de um modelo de inteligência artificial (IA) mais acessível pela empresa chinesa DeepSeek gerou uma significativa desvalorização nas ações de diversas companhias tecnológicas nos Estados Unidos e na Europa. De acordo com análises do Financial Times e da Bloomberg, o impacto financeiro foi devastador, com perdas que ultrapassaram US$ 1 trilhão em valor de mercado apenas nesta segunda-feira (27).

A Nvidia, reconhecida como líder no fornecimento de chips para aplicações de IA, foi a mais afetada, enfrentando uma queda de até 16% nas suas ações em Nova York, resultando em uma desvalorização aproximada de US$ 600 bilhões (equivalente a R$ 3,54 trilhões). Este evento marcou um recorde negativo para a empresa, superando sua própria maior perda em um único dia, que era de US$ 279 bilhões, registrada em setembro de 2024. Notavelmente, a Nvidia detém oito das dez maiores desvalorizações diárias na história do mercado.

Além da Nvidia, outras empresas também sentiram o impacto. A Oracle viu suas ações caírem 8%, enquanto Microsoft, Meta e Alphabet (controladora do Google) registraram quedas variando entre 3% e 3,5%. Na Europa, a ASML, fabricante de máquinas para produção de chips e que atende gigantes como TSMC, Intel e Samsung, teve uma redução de 8% em suas ações. No Japão, o SoftBank, conhecido por seus investimentos em startups, também enfrentou uma desvalorização superior a 8% no pós-mercado.

Companhias que operam na infraestrutura tecnológica não escaparam da turbulência. A Siemens Energy viu suas ações caírem quase 20%, enquanto a Schneider Electric, que investe em data centers voltados para IA, sofreu uma perda de 9,5% em seu valor.

A DeepSeek agitou o mercado ao apresentar resultados que competem diretamente com os modelos consagrados de IA generativa dos EUA, como ChatGPT e Claude. A startup lançou sua nova tecnologia R1 na semana passada e rapidamente ganhou destaque entre os usuários.

Um dos diferenciais da plataforma é a sua abordagem transparente: ela permite que os usuários acompanhem o processo de elaboração das respostas, detalhando as fontes consultadas e os critérios utilizados na formulação das informações.

Vale destacar que a DeepSeek desenvolveu sua nova solução utilizando equipamentos de gerações anteriores devido às restrições impostas pelo governo dos EUA à exportação de tecnologia para a China. Em um artigo recente, os pesquisadores da empresa informaram que o modelo DeepSeek-V3 utilizou chips H800 da Nvidia para seu treinamento e demandou um investimento inferior a US$ 6 milhões (R$ 35,6 milhões).

As recentes movimentações suscitam preocupações sobre o futuro dos gigantes da tecnologia enquanto Meta e Microsoft se preparam para divulgar seus resultados financeiros trimestrais nesta semana. Analistas do setor já sinalizam possíveis questionamentos sobre as projeções financeiras dessas empresas diante da intensificação da concorrência global.

O diretor administrativo da Union Bancaire Privee, Vey-Sern Ling, comentou sobre o potencial disruptivo da DeepSeek: “O avanço demonstrado pela DeepSeek ilustra que é viável desenvolver modelos robustos de IA com custos significativamente reduzidos. Isso pode impactar positivamente toda a cadeia produtiva associada à IA.“

A Nvidia também se manifestou sobre as inovações trazidas pela DeepSeek. Em um comunicado oficial, afirmou que as melhorias apresentadas pela startup evidenciam a relevância dos seus chips no mercado chinês e indicam uma demanda crescente por seus produtos para atender aos serviços emergentes da nova concorrente.

Nos últimos 18 meses, o entusiasmo em torno das tecnologias de IA resultou em um influxo substancial de capital nos mercados financeiros. Esse movimento elevou as avaliações das empresas e fez com que os mercados alcançassem níveis recordes.

Embora pouco se saiba sobre a jovem startup baseada em Hangzhou responsável pela DeepSeek, seus pesquisadores continuam a explorar inovações notáveis. O modelo DeepSeek-V3 foi projetado com chips H800 da Nvidia e exigiu um investimento notavelmente baixo para seu desenvolvimento.

Analistas como Jon Withaar, gerente sênior de portfólio da Pictet Asset Management, expressaram cautela quanto às alegações da DeepSeek: “Embora os detalhes ainda não estejam totalmente confirmados, se houver realmente uma inovação capaz de reduzir drasticamente os custos de treinamento de modelos de IA tradicionalmente caros, isso será extremamente benéfico tanto para a produtividade quanto para os consumidores finais.“

Ainda assim, é importante ressaltar que os chips H800 utilizados pela DeepSeek não são considerados os melhores disponíveis no mercado; foram originalmente desenvolvidos como uma alternativa mais econômica devido às restrições comerciais dos EUA. Além disso, esses processadores posteriormente foram proibidos para venda à China.

A plataforma DeepSeek disponibiliza suas ferramentas gratuitamente através do seu site, acessível inclusive no Brasil e em português. Os usuários podem aproveitar funcionalidades como tradução automática, geração de textos variados, análise avançada de dados e até auxílio na redação acadêmica.

Importante frisar que tanto o modelo anterior (V3) quanto o recém-lançado (R1) demonstraram desempenhos equiparados ou até superiores aos dos reconhecidos ChatGPT da OpenAI e Llama da Meta — tudo isso com custos consideravelmente mais baixos.