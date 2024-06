Deep Purple confirma show em São Paulo

No Top 5 das bandas de rock mais influentes de toda a história, o Deep Purple retorna a São Paulo depois de uma apresentação inesquecível no 7º Monsters of Rock, em abril de 2023. Com produção da Mercury Concerts, o show das lendas do rock será na sexta-feira, 13 de setembro, no Espaço Unimed. A venda dos ingressos vai começar em 17 de junho, segunda-feira, na plataforma Ticket 360.

Os mestres do heavy metal e do hard rock, os virtuoses Ian Gillan, Roger Glover, Ian Paice, Don Airey e Simon McBride – considerado pelo público o melhor guitarrista do Monsters -, voltam com tudo a São Paulo. E agora em uma apresentação mais intimista, uma oportunidade incrível para conferir um arrebatador show do grupo inglês.

O Deep Purple está vivendo um momento bem especial. Comemoram o 50º aniversário do álbum Machine Head, que traz o grande clássico Smoke on The Water – inclusive criaram uma animação desta faixa amada por fãs no mundo inteiro -, e vão lançar o próximo álbum em julho. Intitulado =1 (equals one), simboliza a ideia de que em um mundo cada vez mais complexo, tudo acaba por se simplificar até se tornar uma essência única e unificada. Tudo é igual a um.

LENDAS – Nenhum adjetivo é suficiente bom para definir o Deep Purple, responsável por criar álbuns que definiram o rock do anos 1970. Um deles é o Made In Japan, considerado pela crítica internacional um dos mais importantes e influentes trabalhos ao vivo de todos os tempos. Já são 56 anos de estrada brindada com inúmeras premiações e homenagens, como por exemplo, o Legend Award no World Music Awards, em 2008; e a imortalização no Rock and Roll Hall of Fame desde 2016. Além do show em São Paulo, a banda se apresentará no Rock in Rio, em 15 de setembro.

SERVIÇO

Cidade: São Paulo

Data: 13 de setembro de 2024 (sexta-feira)

Local: Espaço Unimed – Rua Tagipuru, 795 – Barra Funda

Portas: 20h

Deep Purple: 22h

Classificação Etária: 18 (dezoito) anos desacompanhados. Menores de 18 (dezoito) anos poderão comparecer ao evento desde que acompanhados dos pais e/ou responsáveis legais. Informação sujeita à alteração, conforme decisão judicial.

Preço Inteira Meia

Pista Premium R$ 700,00 R$ 350,00

Pista R$ 450,00 R$ 225,00

Mezanino R$ 750,00 R$ 375,00

Camarote A R$ 850,00 R$ 425,00

Camarote B R$ 800,00 R$ 400,00

Ingressos a venda a partir do dia 17/06/24 (segunda-feira), às 10h

Ingressos Parcelados em até 3X sem juros

Na internet

Ponto de venda sem taxa de conveniência:

Bilheterias do Espaço Unimed

Rua Tagipuru, 795 – Barra Funda – São Paulo – SP

Horário de Funcionamento: De Segunda a Sábado das 10:00 as 19:00, Exceto Feriados.

BILHETERIA VIRTUAL (ESPAÇO UNIMED)

Taxa de Serviço: Sem taxa

Rua Tagipuru, 795 – Barra Funda – São Paulo

Bilheteria virtual – Somente cartão de crédito e pix.

Para ativar a compra através do aplicativo, esteja no local no raio máximo de 500 metros (isento da taxa).

Formas de Pagamento: Crédito – PIX

Confira a política de meia entrada em: www.ticket360.com.br/central-de-ajuda