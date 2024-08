Dedicada ao Rap Nacional, DJs RM e Glaucio promovem mais uma edição da Festa POKAXXX

Para celebrar o Dia do Rap Nacional, comemorado no dia 6 de agosto, os DJs RM e Glaucio promovem mais uma edição da Festa POKAXXX, marcada para o sábado, dia 10, das 18h às 23h, na Matilha Cultural, região central de São Paulo. A entrada gratuita.

É a quarta edição da Festa que começou em abril deste ano, com o DNA do Rap Nacional. “O Rap Nacional precisa ser tocado e apresentado em novos ambientes. Foi pensando nisso que surgiu a ideia de fazer a festa POKAXXX”, afirma os idealizadores.

Os DJs RM e Glaucio possuem grande experiência no cenário musical, incluindo produções, turntablism (arte de manipular sons e criar músicas usando turntable fonógrafo e um DJ mixer), competições nacionais e internacionais e pesquisa. RM, inclusive, foi vice-campeão mundial em Londres, em 2011, na categoria time do DMC World, maior campeonato de DJ de performance do mundo.

Além da festa ser dedicada 100% ao Rap Brasileiro, as músicas são executadas no toca-discos, quase na sua totalidade em vinil.

Festa POKAXXX – 100% Rap Nacional

Local: Matilha Cultural

Data: 10 de agosto

Endereço: R. Rego Freitas, 542 – República, São Paulo – SP

Apoio: Gringo Records e Matilha Cultural

Horário: 18h às 23h