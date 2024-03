Decreto de emergência por dengue em SP facilitará compra de insumos médicos

O Governo de São Paulo decretou situação de emergência em saúde pública nesta terça-feira (5) devido à epidemia de dengue que atinge o estado. Desde o início do ano, a Secretaria de Estado da Saúde registrou 138.259 casos positivos e 31 mortes confirmadas pela doença.

Segundo a secretária de saúde em exercício, Priscilla Perdicaris, o decreto deve facilitar a compra de insumos médicos e contratação de equipes por municípios, que poderão publicar decretos próprios a partir da emergência estadual. Também haverá repasse de verbas do Ministério da Saúde ao estado.

“Com o decreto você consegue de forma mais ágil ampliar a rede de atenção onde for necessário. Nossa rede hospitalar [estadual] já tem recebido uma demanda grande do sistema de regulação”, disse Perdicaris.

A medida foi recomendada pelo COE (Centro de Operações de Emergências) após reunião extraordinária ocorrida nesta manhã. Com incidência de 311 casos para cada 100 mil habitantes, a situação de São Paulo já é considerada epidêmica, segundo parâmetros da OMS (Organização Mundial da Saúde) -a partir de 300 casos para cada 100 mil habitantes.

De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, 131 municípios paulistas se encontram em situação de epidemia, sendo que 22 já decretaram emergência em saúde pública.

Ainda de acordo com Perdicaris, o Alto Tietê, o Vale do Paraíba e o noroeste paulista são as regiões que mais preocupam as autoridades estaduais de saúde do ponto de vista epidemiológico.

Os casos de dengue continuam crescendo em São Paulo e as autoridades ainda não têm uma previsão sobre quando ocorrerá o pico de infecções.

O governo paulista já repassou R$ 205 milhões a prefeituras para ações de combate à dengue.