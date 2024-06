Decreto cria em Diadema a Semana Municipal do Brincar

O prefeito de Diadema, José de Filippi Júnior, e a secretária de Educação do município, Ana Lucia Sanches, assinaram neste domingo (09/06) decreto que cria na cidade a Semana Municipal do Brincar. A partir de agora, em todo ano, na semana do dia 28 de maio – Dia do Brincar – a rede municipal vai realizar a atividade.

O decreto foi assinado durante o evento de encerramento da Semana Mundial do Brincar, mobilização global da Aliança pela Infância e que em Diadema foi realizada entre 25 de maio e 2 de junho, sob o tema “Vem pra Roda – No Ritmo do Brincar”. Em 2024, a ação mobilizou 79 escolas e cerca de 15 mil estudantes de Educação Infantil de Diadema.

Desde cedo, adultos e crianças foram chegando ao Parque, que estava preparado para receber as famílias. Cada uma das 34 escolas participantes “se instalou” em uma parte do parque e todos puderam participar das atividades que foram realizadas com as crianças durante a semana.

Oficina de balangandã, amarelinha, pular corda, pintura com terra, bolhas de sabão e muitas outras brincadeiras tradicionais ficaram à disposição das famílias, das 9h às 14 horas. O evento teve ainda contação de história no palco do lago e apresentação do cortejo dos educadores do programa Diadema de Dandara e Piatã.

Suelen Ramos estava com as duas filhas, Larissa, de 3 anos, e Antonella, 6. A família aprovou o evento. “Está muito legal e é muito bacana termos a oportunidade de participar junto com as crianças”, afirmou. Raul Caetano foi levar a filha Alice, 8, para aproveitar o dia. “A gente gostou muito e queremos mais eventos como esses, para que as crianças brinquem mais e fiquem menos no celular”, pontuou.

“A proposta da Semana do Brincar é que as crianças possam reviver as brincadeiras tradicionais, interagir umas com as outras e passar menos tempo em telas”, explicou a coordenadora pedagógica das creches conveniadas da Secretaria de Educação, Mayara Portela. A secretária de Educação, Ana Lucia Sanches, destacou que uma cidade onde as crianças possam brincar e ser protegidas é a que o governo quer construir.

O prefeito José de Filippi Junior afirmou que o evento “sacramentou” a reabertura do Parque Pousada dos Jesuítas, que foi reformado e reaberto para a população em dezembro de 2023, após cerca de dez anos fechado. “É isso que a gente quer para esse que é um dos espaços mais bonitos da cidade. Cheio de crianças, cheio de famílias”, afirmou.

“Parabéns a todos os professores e professoras que fizeram esse evento acontecer. Tudo isso nos ajuda a ter uma cidade mais feliz, com mais direitos para todos e principalmente mais direitos para as crianças”, finalizou.