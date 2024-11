Decoração natalina luxuosa de Virginia Fonseca encanta fãs

A empresária e influenciadora digital Virginia Fonseca, de 25 anos, deu início às celebrações natalinas em sua residência ao apresentar uma impressionante decoração para a ocasião. Na noite de quinta-feira (21), ela compartilhou um vídeo detalhando os ornamentos cuidadosamente selecionados para adornar sua mansão.

Em uma declaração emocionada, Virginia expressou: “Chegou o Natal! Nossa família já está pronta para celebrar esta data tão significativa, que marca o nascimento de Jesus. Este ano, o Natal será comemorado em nosso lar, e estamos repletos de alegria e entusiasmo por isso. Que Deus nos abençoe.”

O vídeo começa com imagens de Virginia ao lado do marido, o cantor Zé Felipe, de 26 anos, e seus três filhos. A cena também inclui a presença dos pais do casal: o cantor Leonardo, de 61 anos, sua esposa Poliana Rocha, de 48 anos, e a mãe de Virginia, Margareth Serrão, de 58 anos.

Para marcar a ocasião especial, todos optaram por trajes em tons de verde. A gravação oferece um vislumbre dos enfeites distribuídos pelo jardim e pelo interior da propriedade, destacando-se as majestosas árvores de Natal.

Além disso, a celebração contou com visitas ilustres de figuras tradicionais da época festiva, como Papai Noel e os Três Reis Magos.