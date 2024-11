Decoração de Natal do Shopping Center Norte celebra os seus 40 anos

Há 40 anos, o Shopping Center Norte se estabeleceu como um marco na vida dos moradores da Zona Norte de São Paulo. Muito mais do que um centro de compras, tornou-se um ponto de encontro de gerações, um lugar onde memórias são construídas e laços fortalecidos. Neste Natal, o shopping celebra essa jornada com uma decoração especial intitulada “Vila Center Norte – 40 anos”, que celebra momentos significativos de sua história e reforça a conexão com a região.

Ao entrar no espaço, o público é imediatamente transportado para um ambiente repleto de recordações e afeto. Com cenários que remetem à história da Zona Norte, a decoração combina tons vibrantes e elementos interativos, criando uma atmosfera que nos faz revisitar nossas próprias memórias. Ao atravessar um “túnel do tempo”, os visitantes embarcam em uma verdadeira viagem, percorrendo décadas de histórias compartilhadas entre o shopping e a região norte de São Paulo.

No coração da praça de eventos, uma réplica da icônica fachada do shopping leva ao início dessa história. Ao seu redor, televisores retrô exibem momentos que marcaram a trajetória do Center Norte ao longo dos anos. Cada detalhe evoca o sentimento de pertencimento, permitindo que cada visitante se sinta parte dessa história viva.

Conexão com a Zona Norte

A celebração não estaria completa sem a homenagem aos lugares e símbolos que fazem parte da identidade da Zona Norte. Locais históricos como a Basílica de Sant’Anna, o Horto Florestal e o Centro de Tradições Nordestinas (CTN) ganham vida na cenografia, convidando os visitantes a celebrar o orgulho de pertencer a essa região. A arte urbana também tem seu destaque, com grafites assinados por Lari Umeri e seu pai, Binho Ribeiro, um dos idealizadores do Museu de Arte Urbana (MAAU) e um dos precursores do grafite no Brasil. Com 40 anos de trajetória, Binho é uma referência internacional no movimento de arte de rua, sempre promovendo a cultura urbana e a inclusão social. A participação de Lari, sua filha, representa a continuidade desse legado artístico, unindo gerações e fortalecendo os laços entre a Zona Norte e a arte.

“O Center Norte tem uma relação muito sólida e próxima com as famílias da Zona Norte de São Paulo, uma conexão afetiva que passa de geração em geração. Somos o primeiro shopping da Zona Norte e o quinto da capital paulista, e crescemos junto com a região, tornando-nos uma referência em vários aspectos. Portanto, nada mais justo do que celebrar esse grande momento vivido pelo empreendimento com uma decoração natalina que representa essa conexão”, diz Jessica Ross, Gerente de Marketing do Shopping Center Norte.

Passado, presente e futuro

A Cacau Show e o Playland, parceiras do Natal Center Norte, trazem experiências para toda a família com brinquedos que misturam nostalgia e diversão. Além dos tobogãs e do clássico gira-gira, a roda-gigante será um dos grandes destaques, oferecendo uma vista privilegiada da decoração natalina. O ingresso da roda-gigante custará R$ 5,00 e será solidário, com a renda arrecadada destinada ao Instituto Center Norte, fortalecendo os laços com a comunidade e incentivando ações de impacto social.

Já as atrações tecnológicas, como o trenó com realidade virtual que leva os visitantes a um passeio pela Cidade Center Norte do futuro e uma maquete com projeções mapeadas do complexo, conectam o passado ao que está por vir, mantendo viva a essência inovadora do grupo.

“A Cacau Show tem um orgulho especial em fazer parte e celebrar os 40 anos do Center Norte. Nossa história também começou aqui na Zona Norte, e hoje estamos presentes em diversos pontos da região, com várias lojas, incluindo no próprio shopping. Além da nossa unidade do Playland, compartilhamos a alegria de fazer parte desse momento único, reforçando nossa conexão com essa comunidade que sempre nos acolheu e inspirou”, comenta Alê Costa, CEO da Cacau Show.

Natal com afeto e inclusão

Em meio a tanta nostalgia, o Papai Noel não poderia faltar. Com um espaço especial, ele estará disponível para receber as crianças até a véspera de Natal, tirando fotos e ouvindo os pedidos com toda a alegria que essa época traz.

Durante as compras, os visitantes poderão participar da tradicional ação solidária no Poço dos Desejos, em parceria com o Instituto Center Norte, contribuindo para causas sociais da região por meio de doações feitas pelo site da ação. Para garantir que todos possam desfrutar desse momento especial, a decoração será acessível, com audiodescrição e elementos interativos. Além disso, a decoração contará com promotores proficientes em Libras e o empréstimo de fones abafadores de som, promovendo uma experiência inclusiva.

A decoração exclusiva, criada pela 2a1 Cenografia para comemorar os 40 anos do Shopping Center Norte, estará aberta para visitação até 26 de dezembro. A participação nas atividades será gratuita, com exceção das atrações que funcionarão mediante doação ao Instituto Center Norte.

Serviço:

O quê: Vila CN 40 anos

Quando: até 26/12

Entrada: Gratuita – verificar no local, em algumas ativações mediante cadastro no App Viva Center Norte

Classificação: Livre – verificar no local idade mínima necessária para os brinquedos

Onde: Praça de Eventos – Shopping Center Norte| Travessa Casalbuono, 120 – Vila Guilherme – São Paulo/SP

Horário de funcionamento: De segunda-feira a sábado, das 10h às 22h. Domingos e feriados, das 12h às 20h.