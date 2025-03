Declarações de Baby do Brasil em culto geram controvérsia e reações enérgicas

A recente manifestação da cantora e pastora Baby do Brasil durante um culto evangélico na casa noturna D-Edge, localizada em São Paulo, provocou uma onda de críticas nas plataformas digitais. O evento, realizado na última segunda-feira, 10, trouxe à tona um discurso que instava vítimas de abuso sexual a perdoarem seus agressores, incluindo aqueles que fazem parte do círculo familiar.

Essa declaração foi amplamente reprovada por internautas e resultou em uma ação da deputada federal Sâmia Bomfim (PSOL-SP), que decidiu levar o caso ao Ministério Público de São Paulo (MPSP) para que fosse feita uma investigação apropriada. O jornal Estadão tentou estabelecer contato com a equipe de Baby do Brasil e a assessoria da parlamentar, mas até o momento não obteve resposta.

Sâmia caracterizou as declarações de Baby como “lamentáveis e criminosas“, enfatizando a gravidade da violência sexual no Brasil. Dados alarmantes indicam que cerca de nove estupros são registrados a cada hora, com 61% das vítimas sendo menores de 14 anos.

O impacto das palavras da artista também repercutiu diretamente na D-Edge. Renato Ratier, proprietário da boate e organizador do culto, emitiu uma nota pública através de suas redes sociais condenando as declarações feitas por Baby. Na mensagem, ele destacou que o evento tinha como objetivo promover “amor, respeito e transformação“, mas reconheceu que algumas falas não refletem suas crenças pessoais.

Ratier expressou sua solidariedade às vítimas que se sentiram ofendidas pelas palavras da cantora e afirmou que não houve autorização para que ela realizasse tal discurso. Ele ainda revelou que Baby foi convidada para falar de última hora, sem seu consentimento prévio, e garantiu que as opiniões expressas não representam os valores dele ou os da D-Edge. O proprietário reiterou sua posição contra qualquer forma de abuso e discriminação, reforçando a importância de denunciar e investigar todos os crimes.

Além disso, Ratier sublinhou o compromisso da D-Edge com a diversidade e repudiou qualquer associação com a chamada “cura gay”, afirmando que essa noção nunca fez parte dos princípios da casa. A D-Edge sempre se pautou pelo respeito à comunidade LGBTQIAPN+ e continuará a oferecer sua programação voltada à música eletrônica sem alterações em sua proposta original.

Inicialmente, Ratier havia considerado a possibilidade de tornar o culto um evento mensal na D-Edge. Contudo, devido à controvérsia gerada pelas declarações de Baby do Brasil, decidiu cancelar qualquer plano relacionado ao projeto.