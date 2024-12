Declaração sobre a Síria pelo Alto Comissário das Nações Unidas para os Refugiados, Filippo Grandi

Após 14 anos de conflito, os acontecimentos recentes trazem esperança de que o sofrimento do povo sírio possa finalmente acabar e que a maior crise de deslocamento forçado do mundo possa caminhar para soluções justas.

Há uma oportunidade notável para a Síria avançar em direção à paz e para seu povo começar a retornar para casa. Mas, com a situação ainda incerta, milhões de refugiados estão avaliando cuidadosamente quão seguro é fazer isso. Alguns estão ansiosos, enquanto outros estão hesitantes.

O conselho do ACNUR é manter o foco na questão dos retornos. Paciência e vigilância serão necessárias, esperando que os acontecimentos em campo evoluam de maneira positiva, permitindo que os retornos voluntários, seguros e sustentáveis finalmente ocorram – com as pessoas refugiadas podendo tomar decisões informadas.

Se as partes na Síria priorizam a lei e a ordem será um fator importante nessas decisões. Uma transição que respeite os direitos, vidas e aspirações de todos os sírios – independentemente de etnia, religião ou crenças políticas – é crucial para que as pessoas se sintam seguras.

À medida que a situação evolui, monitoraremos os acontecimentos, nos envolveremos com as comunidades de refugiados e apoiaremos os Estados em quaisquer retornos voluntários organizados.

Não nos esqueçamos também de que as necessidades dentro da Síria permanecem imensas. Com a infraestrutura destruída e mais de 90% da população dependente de ajuda humanitária, é necessária assistência urgente com a aproximação do inverno – incluindo abrigo, comida, água e calor. O ACNUR está comprometido em fornecer essa ajuda e apela a todas as partes para facilitar sua entrega.

Também apelamos aos doadores para garantir que o ACNUR e seus parceiros tenham os recursos para responder de forma rápida e eficaz, inclusive nos países vizinhos que ainda abrigam milhões de refugiados. Esses países precisam de apoio internacional para sustentar sua solidariedade e generosidade excepcionais. E os recursos precisam ser fornecidos da forma mais flexível possível para permitir que a assistência seja prestada onde é mais necessária.

O ACNUR está pronto para apoiar os sírios onde quer que estejam. Instamos todas as partes a agirem agora para garantir que este momento se torne um ponto de virada em direção à esperança, recuperação, paz e estabilidade duradouras para o povo sírio.