Decisivo, Mika celebra vitória do Água Santa na Série D

Na última segunda-feira (17) o Água Santa derrotou o Pouso Alegre por 1 a 0 e voltou a vencer na Série D após seis rodadas. Com os três pontos, a equipe de Diadema voltou a ficar entre os quatro primeiros e ocupa a terceira posição, com 12 pontos, um a mais que o Santo André, primeira equipe fora da zona de classificação.

Além de marcar o reencontro do Netuno com os três pontos, a vitória também foi mais do que importante para o lateral-direito Mika. Titular nas duas primeiras rodadas, o jovem de 22 anos se lesionou e perdeu as quatro rodadas seguintes, retornando ao banco na derrota por 2 a 0 para o Costa Rica. No jogo seguinte, também contra a equipe sul-mato-grossense, entrou nos minutos finais e, agora contra o Pouso, entrou aos 11 do segundo tempo e menos de cinco minutos depois deu a assistência para o gol da vitória.

“Ficar de fora foi muito difícil, estou muito feliz em poder ajudar minha equipe na sequência da competição, estou 100% e trabalhando cada dia mais para ajustar o que é preciso”.

“Sabíamos que o momento era difícil e precisávamos sair desta situação o mais rápido possível, pois a competição é muito acirrada e não poderíamos ficar fora da zona de classificação. São três pontos importantíssimos para a sequência da competição, mas ainda temos muito trabalho. Agora é manter os pés nos chãos para conseguirmos nosso primeiro objetivo, com humildade e respeito”.

Restando cinco rodadas para o final da primeira fase, o Água Santa será mandante em três dos cinco jogos finais. Mika também falou sobre a força do Netuno quando atua em Diadema.

“Todos nós sabemos o tamanho da dificuldade que é jogar em Diadema, onde nossa torcida faz toda diferença. Temos três jogos em casa e eles são fundamentais para conquistarmos o nosso objetivo. Não tem como ser melhor do que jogar diante do nosso torcedor”.

O próximo compromisso do Água Santa será no próximo sábado (22), quando enfrenta o São José, no Estádio Martins Pereira, em São José dos Campos.