Decisão de tirar o fôlego: Turismo Nacional coroa campeões Sprint de 2024

A Turismo Nacional coroou os primeiros campeões da temporada 2024, a oitava da sua trajetória. O desfecho do campeonato Sprint foi realizado neste domingo (24/11) no Autódromo Internacional de Goiânia Ayrton Senna, com duas corridas empolgantes e que proporcionaram ao fã muita ação, grandes disputas, uma chegada incrível e muita dramaticidade. Rafa Reis (categoria A), João Cardoso (B), Augusto Sangalli (Rookie B) e Beto Pontes (Sênior A) subiram ao pódio para erguer o troféu de campeão Sprint nas suas respectivas classes.

Curiosamente, três dos quatro campeões coroados neste domingo são pilotos que fizeram suas respectivas estreias na Turismo Nacional em 2024. Rafa Reis chegou à categoria junto com a Car Racing, equipe com histórico vencedor no kartismo, e logo se impôs e fez frente aos nomes de mais experiência e conquistas na TN. Com o triunfo do último sábado, Reis chegou a oito primeiros lugares na temporada. Campeão da B, João Cardoso chegou a 18 vitórias na sua categoria, contra 13 do seu maior adversário na campanha, o carioca Daniel Nino.

Augusto Sangalli, que inclusive venceu na classificação geral — feito alcançado no Velopark, em setembro —, assegurou a taça entre os estreantes na categoria Rookie B, enquanto Beto Pontes acrescentou mais um troféu à sua coleção em meio a uma longa carreira no automobilismo brasileiro.

As provas deste domingo terminaram com vitórias de João Bortoluzzi — no primeiro triunfo do Volkswagen Polo na Turismo Nacional —, alcançada em desfecho espetacular de prova na categoria A, enquanto Daniel Nino (Chevrolet New Onix da WC6 Motorsport) terminou na frente na divisão B, ganhando sobrevida na disputa pelo título. A última prova do campeonato Sprint teve vitória de Gui Sirtoli, que corre em parceria com Rodrigo Elger no Chevrolet New Onix da sua própria equipe, a GS Sports, enquanto João Cardoso (Onix Sedan) faturou a quinta vitória após seis provas disputadas no fim de semana para confirmar o título Sprint na categoria B.

Emoção até o fim — O domingo decisivo do campeonato Sprint começou com outra prova espetacular em Goiânia. João Bortoluzzi puxou a fila, seguido pelos candidatos ao título.

O primeiro pelotão teve Bortoluzzi, Ernani Kuhn, Juninho Berlanda, João Cardoso e Pablo Alves no momento em que o safety-car foi acionado após incidente com Raphael Teixeira e Fabiano Cardoso. Ao mesmo tempo, João Cardoso foi punido por queima de largada e teve de cumprir drive-through, o que mexeu diretamente na luta pelo título da B.

A relargada juntou todo mundo para uma grande batalha pela vitória. Bortoluzzi se segurou na frente enquanto Ernani, Juninho Berlanda e Pablo Alves lutaram entre si. Rafa Reis vinha logo atrás e acompanhava tudo muito de perto, assim como Pedro Bürger.

Mas Berlanda enfrentou problemas, despencou no grid e praticamente deu adeus às chances de título. A batalha lá na frente seguiu de forma muito aguerrida, com direito a disputa feroz envolvendo Pablo Alves e Ernani. Na volta seguinte, Pablo fez bela ultrapassagem e subiu para segundo. Kuhn era o terceiro, seguido por Rafa Reis.

Ernani perdeu performance e viu Rafa Reis fazer a ultrapassagem, trazendo consigo Pedro Bürger, em prenúncio de outro desfecho espetacular da Turismo Nacional em Goiânia. Bortoluzzi segurou a liderança no peito e na raça para vencer pela primeira vez na categoria, de forma maiúscula, depois de cruzar a linha de chegada muito próximo de Pablo Alves, segundo colocado e Rafa Reis, terceiro. Somente 0s143 separaram os três primeiros colocados. Daniel Nino confirmou o triunfo na B.

Drama na decisão — Ernani Kuhn partiu para o tudo ou nada porque só a vitória importava para conquistar o título. E o cuiabano conquistou muitas posições nas primeiras voltas depois de ter largado em sexto lugar. O Chevrolet New Onix #107 alcançou a liderança, mas em seguida foi ultrapassado por Gui Sirtoli e caiu para segundo. Mais atrás, Rafa Reis fazia outra corrida em que teve de equilibrar cautela e agressividade e aparecia em oitavo lugar no geral e em sétimo na categoria A.

A batalha pela taça de campeão Sprint B também era empolgante. Daniel Nino manteve a dianteira na categoria, mas João Cardoso despontava muito bem e figurava num segundo lugar, resultado que seria suficiente para confirmar o título. Mesmo assim, o gaúcho partiu para tentar coroar a conquista com vitória e passou a lutar com Nino pelo primeiro lugar.

Ernani foi ultrapassado por Pedro Bürger e Arthur Scherer e saiu de segundo para quarto. O cenário ganhou contornos de drama quando o safety-car foi acionado a 3min50s para o fim em razão de um incidente envolvendo Nico Dall’Agnol, Victor Manzini e Dorivaldo Gondra.

A ocorrência antecipou o fim efetivo de corrida, que finalizou com vitória de Gui Sirtoli, dupla de Rodrigo Elger, seguido por Pedro Bürger e Arthur Scherer. Ernani Kuhn finalizou em quarto, seguido por Pablo Alves e Rafa Reis na categoria principal. O resultado coroou o título do paulista da Car Racing no campeonato Sprint logo no seu ano de estreia na TN. João Cardoso conquistou a taça de campeão na B com mais uma vitória no fim de semana em Goiânia.

As palavras dos campeões — Grande campeão Sprint na categoria A, Rafa Reis falou sobre a conquista, que veio até com uma pitada de sorte em meio à competência e aos resultados obtidos. “É fato que também precisamos da sorte para ser campeões. E assim foi hoje. Vim durante o ano inteiro trabalhando junto com o time para termos um carro bom. Hoje, excepcionalmente, nosso carro não estava tão bom, mas não faltou luta para chegarmos lá. Ainda temos uma etapa pela frente e vamos buscar o título Overall para conseguir subir para a Stock Series em 2025”.

Por sua vez, João Cardoso enalteceu a jornada da sua equipe, a Auto Racing, liderada por João ‘Machão’ Cardoso. “Nós todos da equipe trabalhamos muito para chegar até aqui. Estou muito feliz com o nosso título. Mantive a cabeça no lugar nesta decisão e valeu a pena. Meu primeiro ano e também o primeiro da nossa equipe na Turismo Nacional. Estão todos de parabéns. É o primeiro na Turismo Nacional, na Sprint, e agora vamos buscar o Overall também”.

Os campeões seguintes coroados nesta tarde são de gerações bastante diferentes. O paulista Augusto Sangalli faturou o título Sprint da Rookie B tendo somente 17 anos. “Foi um ano incrível e o meu melhor nesta minha ainda curta história no automobilismo, com vitória no geral, pole position em Interlagos. Um grande ano de estreia, em uma categoria muito difícil. Estou feliz demais”.

E o cearense Beto Pontes, de 64 anos e 45 só de automobilismo, comemorou a chegada de um troféu especial para sua coleção como campeão da Sênior A. “Estou na Turismo Nacional desde 2018, tenho vários títulos, de campeão e vice, e tenho a honra de ter mais um troféu para a coleção. Já tenho mais de 400 na minha garagem, e este é, com certeza, um dos mais bonitos”.

O último ato da temporada será concretizado dentro de três semanas. A Turismo Nacional vai acelerar para definir os campeões Overall e Endurance com uma corrida de três horas de duração no fim de semana de 13 a 15 de dezembro no Autódromo Internacional José Carlos Pace, em Interlagos, São Paulo.

A jornada também definirá os campeões da Stock Car, Stock Series, BRB Fórmula 4 Brasil e da E-Stock, além de marcar a realização de um evento inédito: o BRB Fanzone Stock Car Mr. Moo, com o melhor all-inclusive premium, churrasco de primeira e shows com Matheus & Kauan e Bruno & Marrone.

Turismo Nacional, temporada 2024

Etapa 7, Sprint, Goiânia (GO)

Corrida 5, resultado final

1º – João Bortoluzzi #80 (Volkswagen Polo), A, 11 voltas em 22s03s986

2º – Pablo Alves #33 (Chevrolet New Onix), A, a 0s134

3º – Rafael Reis #301 (Chevrolet New Onix), A, a 0s143

4º – Pedro Bürger #66 (Chevrolet New Onix), A, a 0s237

5º – Arthur Scherer #116 (Chevrolet New Onix), A, a 1s608

6º – Ernani Kuhn #107 (Chevrolet New Onix), A, a 1s631

7º – Daniel Nino #18 (Chevrolet New Onix), B, a 2s149

8º – Rodrigo Elger/Guilherme Sirtoli #65 (Chevrolet New Onix), A, a 2s498

9º – Augusto Sangalli (R) #88 (Chevrolet New Onix), B, a 3s081

10º – Thiago Tambasco #46 (Hyundai HB20), A, a 3s679

11º – Victor Manzini (R) #117 (Peugeot 208), B, a 4s309

12º – Beto Pontes (S)/Rogério Santos Neto #90 (Chevrolet New Onix), A, a 4s616

13º – José Neto (R) #93 (Volkswagen Polo), B, a 5s458

14º – Renato Braga #555 (Chevrolet New Onix), A, a 6s480

15º – Lutianne Soares #999 (Chevrolet New Onix), A, a 14s310

16º – Neto Datti #777 (Toyota Yaris), B, a 16s686

17º – Jairo Andrade/Edson do Valle #8 (Citroën C3), B, a 17s190

18º – Fabrício Fleury #1 (Chevrolet New Onix), B, a 19s625

19º – Dorivaldo Gondra Jr. #121 (Volkswagen Polo), A, a 20s311

20º – João Ricardo/Samuel Thor #100 (Chevrolet New Onix), B, a 20s704

21º – João Cardoso #109 (Chevrolet Onix Sedan), B, a 26s697

22º – Ewerson Dias (S) #250 (Chevrolet Onix Sedan), A, a 48s923

23º – Dudu Berlanda #2 (Toyota Yaris), A, a 2 voltas

Não completaram

Juninho Berlanda #17 (Toyota Yaris), A, a 4 voltas

Fabiano Cardoso #31 (Chevrolet New Onix), A, a 10 voltas

Nico Dall’Agnol #7 (Citroën C3), A, a 11 voltas

Excluído

Raphael Teixeira #37 (Chevrolet New Onix), A

Corrida 6, resultado final

1º – Guilherme Sirtoli/Rodrigo Elger #65 (Chevrolet New Onix), A, 10 voltas em 20min40s306

2º – Pedro Bürger #66 (Chevrolet New Onix), A, a 1s795

3º – Arthur Scherer #116 (Chevrolet New Onix), A, a 3s120

4º – Ernani Kuhn #107 (Chevrolet New Onix), A, a 4s559

5º – João Cardoso #109 (Chevrolet Onix Sedan), B, a 5s592

6º – Daniel Nino #18 (Chevrolet New Onix), B, a 6s000

7º – Pablo Alves #33 (Chevrolet New Onix), A, a 7s658

8º – Rafael Reis #301 (Chevrolet New Onix), A, a 8s603

9º – Thiago Tambasco #46 (Hyundai HB20), A, a 9s303

10º – Raphael Teixeira #37 (Chevrolet New Onix), A, a 9s995

11º – Edson do Valle/Jairo Andrade #8 (Citroën C3), B, a 11s760

12º – Augusto Sangalli (R) #88 (Chevrolet New Onix), B, a 12s126

13º – José Neto (R) #93 (Volkswagen Polo), B, a 13s029

14º – João Bortoluzzi #80 (Volkswagen Polo), A, a 14s106

15º – Juninho Berlanda #17 (Toyota Yaris), A, a 14s965

16º – Victor Manzini (R) #117 (Peugeot 208), B, a 15s460

17º – Neto Datti #777 (Toyota Yaris), B, a 16s576

18º – Fabrício Fleury #1 (Chevrolet New Onix), B, a 16s901

19º – Beto Pontes (S)/Rogério Santos Neto #90 (Chevrolet New Onix), A, a 17s863

20º – Lutianne Soares #999 (Chevrolet New Onix), A, a 18s381

21º – Ewerson Dias (S) #250 (Chevrolet Onix Sedan), A, a 19s174

22º – Nico Dall’Agnol #7 (Citroën C3), A, a 3 voltas

Não completaram

Samuel Thor/João Ricardo #100 (Chevrolet New Onix), B, a 5 voltas

Renato Braga #555 (Chevrolet New Onix), A, a 7 voltas

Dudu Berlanda #2 (Toyota Yaris), A, a 10 voltas

Fabiano Cardoso #31 (Chevrolet New Onix), A, não largou

Excluído

Dorivaldo Gondra Jr. #121 (Volkswagen Polo), A