Débora Falabella e Yara de Novaes apresentam peça com ingressos gratuitos em São Bernardo

Sexto espetáculo do repertório do premiado Grupo 3 de Teatro (formado por Débora Falabella, Yara de Novaes e Gabriel Fontes Paiva), Neste Mundo Louco, Nesta Noite Brilhante estreou em São Paulo em 2019, e depois de muitas temporadas de sucesso, inclusive no Rio de Janeiro no último mês, chega a Piracicaba nos dias 7 e 8 de setembro no Teatro Elis Regina. Os ingressos são gratuitos.

Na trama, enquanto aviões de várias partes do mundo decolam e aterrissam, uma mulher (Yara de Novaes) que trabalha como vigia do KM 23 de uma rodovia abandonada encontra, jogada no asfalto, uma garota (Débora Falabella) em estado de delírio após ser violentada naquela noite estrelada.

Juntas no palco mais uma vez, Débora e Yara de Novaes estão sob a direção de Gabriel Fontes Paiva, que salienta este estado de delírio da personagem, trazendo elementos de estranheza e beleza coexistindo em cena, como a inserção de vídeo-cenário assinado por Luiz Duva. Contribuem para esta encenação a cenografia de André Cortez, os figurinos de Fábio Namatame, a iluminação de Gabriel Fontes Paiva e André Prado (indicados ao Prêmio Shell carioca por Um Precipício no Mar), a trilha sonora original de Lucas Santtana e Fábio Pinczowisk.

A cada dez minutos uma mulher é vítima de estupro no Brasil. “Este texto começou a se materializar em 2015, dia após dia, diante do aumento dos casos de estupro e violência contra a mulher no Brasil, histórias que temos visto tomar as notícias. Acho que a peça é uma alegoria, uma resposta artística a essa realidade, buscando falar dela em outra camada: escrevo sobre um encontro entre duas mulheres num KM abandonado do Brasil. Uma delas acaba de ser violentada e, no delírio da violência, fala. Busco no delírio um diálogo com a realidade impossível de alcançar. De que sintoma complexo do nosso tempo e do nosso país as estatísticas falam? Não tenho respostas exatas, mas muita perplexidade e perguntas que procuro elaborar na cena absurda. Escrevi pensando no Grupo 3, pois há muito tempo queria criar algo só para eles, minha turma de Belo Horizonte, MG, com a qual comecei e troco há mais de 20 anos. Débora, Gabriel e Yara são artistas imensos e premiados e poder estar com eles é sempre um presente”, revela a autora Silvia Gomez.

Com linguagem não realista e poética e humor ácido, o texto discute as relações de dominação e resistência, de conflito e poder, praticadas pela humanidade desde tempos imemoriais. É uma obra ao mesmo tempo política e psicológica, local e universal, escrita por uma das principais dramaturgas brasileiras atuais, que já teve seus trabalhos publicados em sete idiomas.

Depois da estreia no Brasil, a dramaturgia de Neste Mundo Louco, Nesta Noite Brilhante, indicada ao Prêmio Shell São Paulo 2019 e publicada em versão bilíngue (português e espanhol) pela Editora Javali em 2023, teve ainda leituras durante a XVII Semana Internacional de la Dramaturgia Contemporánea, em 2019, no México, onde depois foi encenada, em dezembro de 2021, sob direção de Mahalat Sanchez, da Centinela Teatro, com tradução de Carolina Virgüez. Em 2022, a mesma tradução estreou em setembro, na Argentina, na mostra internacional de dramaturgia Temporada Fluorescente, sob direção de Nayla Pose, seguindo em cartaz em Buenos Aires com ótimas críticas.

Trajetória do espetáculo

A peça estreou no Sesc Consolação (SP), seguindo temporada popular no Teatro João Caetano (SP), no Sesc Santo André, e no Teatro Vivo (SP), se apresentando também no Festival Internacional de Teatro em Rio Preto. O espetáculo ganhou uma versão audiovisual no formato de “websérie online” em comemoração aos 15 anos do Grupo 3 de Teatro que integrou a programação da Mostra de Repertório On Line Grupo 3 de Teatro e a Mostra Brasil de Teatro On line na plataforma de conteúdos on demand “Live Stage Ticketline”, em Portugal em 2021. Realizou também transmissão ao vivo pelo Sesc Pompeia, e apresentações em Guarulhos.

SERVIÇO

Neste Mundo Louco, Nesta Noite Brilhante

Com Grupo 3 de Teatro

Duração: 80 minutos

Classificação: Não recomendado para menores de 16 anos

TEATRO ELIS REGINA

07 e 08/09 às 20h00

Av. João Firmino, 900 – Assunção, São Bernardo do Campo

ENTRADA GRATUITA