Debate à prefeitura de São Paulo triplica audiência da Band e chega a vice-liderança

A Band elevou seus números de audiência ao exibir o primeiro debate com candidatos à prefeitura de São Paulo nesta quinta-feira (8). O encontro triplicou a audiência do horário na emissora do Morumbi.

Segundo dados prévios da Grande São Paulo, obtidos pela Folha de S.Paulo, o debate paulista com apresentação de Eduardo Oinegue marcou 3 de média com pico de 4,1 na faixa em que foi ao ar, das 22h30 às 00h43. Cada ponto equivale a 191 mil telespectadores na Grande São Paulo.

No mesmo horário, a Globo conseguiu 10,2 e liderou. SBT foi vice-líder com 4,5 pontos. A Record obteve 3,8, enquanto a RedeTV! conseguiu 0,8. Nas últimas quatro semanas, a Band havia conseguido apenas 1 ponto nas noites de quinta-feira.

Por cerca de 10 minutos, o debate mostrado pela Band chegou a empatar na vice-liderança com o SBT, que mostrava o humorístico A Praça é Nossa. Os números consolidados serão divulgados pelo Kantar Ibope ao longo da sexta (9).

Além da TV aberta, o debate foi exibido na TV por assinatura pelo BandNews. Com pico de 1 ponto, o embate venceu a GloboNews e liderou os números entre os canais de notícia. Entre todos os canais pagos, o BandNews só ficou atrás do Viva, que reprisa novelas antigas da Globo no horário.

O prefeito Ricardo Nunes (MDB) virou alvo principal dos adversários no primeiro debate. O evento foi marcado por troca de acusações e contou ainda com participação de Guilherme Boulos (PSOL), José Luiz Datena (PSDB), Pablo Marçal (PRTB) e Tabata Amaral (PSB).

Nunes questionado sobre sua gestão e empilhou números e feitos para defender sua reeleição. Marçal demonstrou agressividade, com ataques pessoais, e se descontrolou em diferentes momentos.