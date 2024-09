Debaixo de chuva, Eric Granado vence sétima etapa do SuperBike Brasil

A equipe Honda Racing fez bonito debaixo de chuva na sétima etapa do SuperBike Brasil, neste domingo (15/9), na pista do Autódromo Internacional Zilmar Beux, em Cascavel (PR). De ponta a ponta, Eric Granado venceu a corrida da categoria SuperBike Pro pela quinta vez na temporada com a motocicleta Honda CBR 1000RR-R Fireblade SP, para ampliar a vantagem na liderança do campeonato. Guilherme Brito também foi ao pódio, com a terceira posição. A etapa foi a primeira do ano fora da pista de Interlagos, em São Paulo (SP).

A previsão de chuva foi confirmada na cidade paranaense e a pista molhada se transformou em um desafio a mais para os pilotos. Largando da pole position, Granado impôs o ritmo da prova e não foi ameaçado ao longo das 18 voltas.

“A condição estava bem complicada e a estratégia foi permanecer em cima da moto. Depois parou de chover e melhorou um pouco, mas ainda havia muitos pontos com água. Nas primeiras 10 voltas eu tentei entender melhor a pista, depois consegui manter um ritmo mais forte. Estou muito feliz com o resultado, só tenho a agradecer a equipe, a moto estava perfeita. Obrigado a todos que torceram e vamos para a próxima”, comentou. Granado é o novo detentor do recorde das motos na pista de Cascavel, com tempo 1min00seg940, batido durante os treinos livres da etapa.

Brito, também com a Honda CBR 1000RR-R Fireblade SP, se recuperou de um toque com um adversário na largada da corrida, o qual o fez perder posições. Com uma pilotagem consistente no asfalto molhado, avançou até o terceiro lugar. “Correr na chuva é sempre bem divertido. O toque prejudicou um pouco meu começo de prova, depois fui recuperando aos poucos, mesmo com a viseira um pouco embaçada. Estou feliz pelo desempenho do time”, resumiu o terceiro colocado na tabela da SuperBike Pro.

Vencedor na etapa anterior, João Carneiro terminou a prova na sexta posição, com mais uma CBR 1000RR-R Fireblade SP. Ele está em quarto lugar na classificação. “Não foi como eu esperava, o toque envolvendo o Gui na largada me atrapalhou, tive de frear para não bater neles e perdi muitas posições. Com a chuva, preferi não arriscar demais, pensando em somar pontos importantes para o campeonato.“

A equipe Honda Racing de Motovelocidade é patrocinada por Pro Honda, Honda Seguros, DID, NGK, Ogio, Pirelli, Macna e Axalta.

Copa Pro Honda CBR 650R – Vitória do líder do campeonato Guilherme Paulino Fernandes, o Gui Foguetinho, na sétima etapa da Copa Pro Honda CBR 650R. Também sob chuva, ele manteve a liderança da largada à bandeirada, concluindo na frente de Chrystian Quick (primeiro na classe Master) e de Higor Vidotto (vencedor na Light). “Ataquei um pouco mais no começo e depois me resguardei, já que estou na liderança da classificação e tenho que pensar lá na frente, para garantir o título”, contou Foguetinho.

A oitava etapa do SuperBike Brasil 2024 está marcada para os dias 5 e 6 de outubro, em Goiânia (GO).

SuperBike Brasil 2024

7ª etapa

Local: Autódromo Internacional Zilmar Beux, Cascavel (PR)

Resultados (extraoficiais / três primeiros)

Classificação após sete etapas

SuperBike Pro

1 – #51 – Eric Granado – Honda CBR 1000RR-R Fireblade SP – 140 pontos

2 – #35 – Diego Perez – 119 pontos

3 – #44 – Guilherme Brito – Honda CBR 1000RR-R Fireblade SP – 103 pontos

4 – #14 – João Carneiro – Honda CBR 1000RR-R Fireblade SP – 101 pontos

Copa Pro Honda CBR 650R / categoria Pro

1 – #72 – Gui Foguetinho – 150 pontos

2 – #111 – Lucas Bessa – 118 pontos

3 – #377 – Chrystian Quick – 105 pontos



Copa Pro Honda CBR 650R / categoria Light

1 – #388 – Fabio Delefrate – 140 pontos

2 – #319 – Higor Vidotto – 138 pontos

3 – #333 – Cleber Araújo – 88 pontos

Copa Pro Honda CBR 650R / categoria Master

1 – #377 – Chrystian Quick – 158 pontos

2 – #27 – Alexandre Colorado – 104 pontos

3 – #303 – Doca Schievano – 58 pontos

Resultados 7ª etapa

SuperBike / Categoria SuperBike Pro

1 – #51 – Eric Granado – Honda CBR 1000RR-R Fireblade SP

2 – #83 – Meikon Kawakami

3 – #44 – Guilherme Brito – Honda CBR 1000RR-R Fireblade SP

6 – #14 – João Carneiro – Honda CBR 1000RR-R Fireblade SP

Copa Pro Honda CBR 650R / Categoria Pro

1 – #72 – Gui Foguetinho

2 – #377 – Chrystian Quick

3 – #319 – Higor Vidotto

Copa Pro Honda CBR 650R / Categoria Light

1 – #319 – Higor Vidotto

2 – #388 – Fabio Delefrate

3 – #43 – Gabriel Souza

Copa Pro Honda CBR 650R / Categoria Master

1 – #377 – Chrystian Quick

2 – #65 – Carlos Barcelos