Dean Wilson dá show e vence a segunda etapa do Arena Cross

O piloto escocês Dean Wilson deu show em sua estreia na equipe Honda Racing, na noite deste sábado (22/6). Com a motocicleta CRF 450R, ele dominou as duas corridas da categoria Pro na segunda etapa do Arena Cross, em Jundiaí. O traçado montado na cidade paulista, de terra mais fofa, exigiu concentração total dos pilotos, especialmente com a formação de canaletas ao longo da programação.

Na primeira prova, Wilson caiu logo no início e foi para o décimo lugar, mas impôs recuperação impressionante até assumir a dianteira na última volta, para delírio das arquibancadas lotadas. Já na segunda, largou na ponta e não foi ameaçado até a bandeirada. Ele ainda venceu o Duelo 1 x 1, que reúne os dois mais rápidos dos treinos classificatórios no início da programação.

“Foi ótimo, me diverti bastante. Na primeira corrida compliquei as coisas com a queda, tive de andar forte para me recuperar e vencer. O público é incrível, o Brasil também, todos me receberam muito bem”, afirma o escocês.

Bernardo Tibúrcio também precisou mostrar capacidade de reação após cair nos primeiros metros da corrida única da AX2. Da última posição, o mineiro avançou até o sexto lugar final com a CRF 250R, resultado que o mantém forte na briga pelo bicampeonato. “Conseguimos somar pontos importantes, vamos com tudo para a final”, garante.

Vitor Borba completou os 15 minutos de disputa na sétima posição, somando seus primeiros pontos na competição. “Fiz uma boa prova, foi importante para mim terminar a corrida”, disse o catarinense, que também pilota uma CRF 250R.

A equipe Honda Racing de Motocross tem o patrocínio de Pro Honda, Honda Seguros, DID, NGK, Ogio, Alpinestars e Pirelli.

JP Pro Honda Team – Pela equipe satélite JP Pro Honda, Hector Assunção somou um quarto e um oitavo lugares nas corridas da Pro, que o deixam em terceiro na classificação do campeonato. Na AX2, o chileno Iñaki Abarzua foi o décimo colocado.

A última etapa do Arena Cross (Super Final) está marcada para 10 de agosto, em São Paulo.

Arena Cross 2024

2ª etapa – Jundiaí (SP)

Resultados (cinco primeiros)

Categoria Pro – Corrida 1

1º Dean Wilson #15 – Honda Racing – Honda CRF 450R

2º Ryan Breece #200

3º Lucas Dunka #34

4º Hector Assunção #30 – JP Pro Honda Team – Honda CRF 450R

5º Hugo Basaula #747

Categoria Pro – Corrida 2

1º Dean Wilson #15 – Honda Racing – Honda CRF 450R

2º Lucas Dunka #34

3º Harry Kullas #151

4º Ryan Breece #200

5º Hugo Basaula #747

8º Hector Assunção #30 – JP Pro Honda Team – Honda CRF 450R

Categoria Pro – Soma das corridas

1º Dean Wilson #15 – Honda Racing – Honda CRF 450R – 42 pontos

2º Lucas Dunka #34 – 32 pontos

3º Ryan Breece #200 – 30 pontos

4º Hugo Basaula #747 – 23 pontos

5º Harry Kullas #151 – 22 pontos

6º Hector Assunção #30 – JP Pro Honda Team – Honda CRF 450R – 21 pontos

Categoria AX2

1º Eric Tomas #848

2º Guilherme Bresolin #109

3º Marcello Leodorico #44

4º Leonardo Cassarotti #99

5º Octávio Pedro #12

6º Bernardo Tibúrcio #3 – Honda Racing – Honda CRF 250R

7º Vitor Borba #28 – Honda Racing – Honda CRF 250R

10º Iñaki Abarzua – JP Pro Honda – Honda CRF 250R

Classificação do campeonato

Categoria Pro

1º Ryan Breece #200 – 70 pontos

2º Lucas Dunka #34 – 56 pontos

3º Hector Assunção #30 – JP Pro Honda Team – Honda CRF 450R – 49 pontos

4º Hugo Basaula #747 – 46 pontos

5º Dean Wilson #15 – Honda Racing – Honda CRF 450R – 42 pontos

12º Stephen Rubini #106 – Honda Racing – Honda CRF 450R – 21 pontos

13º Jetro Salazar #60 – Honda Racing – Honda CRF 450R – 12 pontos

Categoria AX2

1º Eric Tomas #848 – 35 pontos

2º Bernardo Tibúrcio #3 – Honda Racing – Honda CRF 250R – 30 pontos

3º Henrique Henicka #202 – 25 pontos

4º Marcello Leodorico #44 – 25 pontos

5º Leonardo Cassarotti #99 – 24 pontos

9º Iñaki Abarzua – JP Pro Honda – Honda CRF 250R – 12 pontos

12º Vitor Borba #28 – Honda Racing – Honda CRF 250R – 9 pontos

Calendário

Etapa 3 – 10/8 – São Paulo (SP)