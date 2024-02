Deadfish quebra tudo com turnê ‘Labirinto da Memória’ em Santos

Uma das maiores bandas do hardcore brasileiro, o Deadfish, traz para o Arena Club, em Santos, sua nova turnê ‘Labirinto da Memória’, no dia 10 de março. A abertura dos portões acontece a partir das 18 horas. Quem esquenta o palco é a banda caiçara DZ Rock e o grupo Rabugentus, com covers de sucessos de punk e hardcore.

Na música há 32 anos, após a estreia do nono álbum em janeiro deste ano, a banda capixaba saiu em nova excursão Brasil afora. Idealizado a partir do livro ‘Realismo Capitalista’, de Mark Fish, o disco é uma obra afiada com versos sobre a atual situação do país, família, educação e saúde.

Nos shows, os acordes de hardcore melódico das novas faixas também darão espaço para os sucessos antigos do grupo, que denunciavam, sem meios termos, desigualdade, preconceito e corrupção, como nos sons ‘Afasia’, ‘Reprogresso’, ‘A Urgência’, ‘Contra Todos’, ‘Tão Iguais’ e muitos outros.

Na estrada, além de Santos, Rodrigo Lima (vocal), Marcão Melloni (bateria), Igor Moderno (baixo) e Ricardo Mastria (guitarra) passam por São Paulo, Santo André, Piracicaba, Porto Alegre, Curitiba, Florianópolis, Rio de Janeiro, João Pessoa, Natal, Fortaleza e São Luiz.

Os ingressos estão à venda no site Articket . Estudantes, idosos, professores, deficientes e quem doar 1kg de alimento não perecível, pagam meia-entrada.

O Arena Club, considerado uma das maiores casas de shows da cidade, está localizado na Avenida Senador Pinheiro Machado, 33 – Vila Mathias, Santos.

Serviço

Deadfish – Labirinto da Memória

Data: 10 de março – Domingo

Hora: A partir das 18 horas

Ingressos: https://articket.com.br/e/1722/dead-fish-em-santos

Local: Avenida Senador Pinheiro Machado, 33 – Vila Mathias, Santos.