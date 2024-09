De volta à sua classe, Gabrielzinho é tri em Paris

Gabriel Araújo voltou à piscina da Arena La Défense nesta segunda-feira (2) e conquistou seu terceiro ouro nos Jogos Paralímpicos de Paris, nos 200 m livre, categoria S2, destinada a atletas com deficiência física severa.

O brasileiro dominou toda a prova e já passou a primeira virada dos 50 m com mais de dois segundos de vantagem sobre o chileno Alberto Abarza. Ao final, marcou 3min58s92, nada menos que 15 segundos na frente do russo Vladimir Danilenko; Abarza fechou o pódio.

A prova marcou o retorno de Gabrielzinho à classificação S2, depois de ter nadado os 150 m medley na classificação S3 neste domingo (e terminado a prova em quarto lugar). Gabriel vibrou muito com a vitória e gritou para a torcida, que, mais uma vez, apoiou o brasileiro.

Depois da prova de domingo, ele havia avisado: “amanhã vou amassar”. E amassou.

Gabrielzinho conquistou sua terceira medalha de ouro em Paris. Havia vencido também nos 50 m costas e nos 100 m costas. “Essa, dos 200 m livre é a minha preferida”, disse.

Gabriel nasceu com focomelia, doença congênita que impede a formação normal de braços e pernas. Com o resultado na capital francesa, o brasileiro soma agora cinco medalhas de ouro e uma de prata na carreira paralímpica.

O brasileiro ainda completa sua participação paralímpica nos 50 m livre, categoria S3, novamente com poucas expectativas de pódio. “Vou só para incomodar, mas é para finalizar [as Paralimpíadas] com chave de ouro.”