De virada, Melo e Zverev avançam para as oitavas de final no Masters 1000 de Paris

A dupla Marcelo Melo e Alexander Zverev está nas oitavas de final do Masters 1000 de Paris, na França. Na estreia, nesta segunda-feira (28), o mineiro e o alemão derrotaram os norte-americanos Austin Krajicek e Rajeev Ram, de virada, por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 7/6 (7-3) e 10-4, em 1h33min. Os próximos adversários, já nesta terça-feira (29), serão os cabeças de chave 3, o indiano Rohan Bopanna e o australiano Matthew Ebden – bye na primeira rodada -, por volta das 14h30 (horário de Brasília).

“Muito feliz com a vitória aqui. Não jogamos um bom primeiro set. Mas, conseguimos melhorar bastante no segundo e no super tie-break. Acho que a partir do tie-break do segundo set, a gente dominou o jogo”, explicou Marcelo, que tem o patrocínio de Centauro, BMG e Alto Giro, com apoio de Volvo, Head e Asics.

“Era uma dupla realmente muito dura, os dois vêm jogando muito bem, fizeram excelente resultado na Olimpíada (medalhistas de prata). E sabíamos que tínhamos de jogar o nosso melhor. Realmente fiquei muito feliz em ganhar essa primeira rodada, de uma dupla tão dura. Agora, temos outra pela frente amanhã (terça)”, completou.

No primeiro set, os adversários quebraram no quarto game, 3/1, e mantiveram a vantagem para sair na frente no jogo: 6/3. Aí começou a reação de Melo e Zverev. Após um segundo set sem quebras, onde tiveram um set point no décimo segundo game, o mineiro e o alemão dominaram e venceram o tie-break por 7-3 para levar a definição para o match tie-break. Nele, mantiveram o domínio, não dando chances aos norte-americanos, e marcaram 10-4 para avançar em Paris.

É a quinta vez na temporada que Melo e Zverev formam parceria – jogaram nos Masters 1000 de Indian Wells (EUA), Monte Carlo (Mônaco), Roma (Itália) e Cincinnati (EUA). Em Monte Carlo, foram vice-campeões. Melo tem dois títulos em Paris: em 2015, com o croata Ivan Dodig, e em 2017, com o polonês Lukasz Kubot. E joga o torneio francês pela 16ª vez.

Vinte e oito vitórias em 2024 – Esta é a 18ª temporada de Melo no circuito. O mineiro tem 640 vitórias na carreira. Em 2024, são 28 – uma no ATP 250 de Adelaide, na Austrália, duas no ATP 250 de Buenos Aires, na Argentina, duas no ATP 250 de Santiago, no Chile, uma no Masters 1000 de Indian Wells, duas no Masters 1000 de Miami, ambos nos Estados Unidos, quatro no Masters 1000 de Monte Carlo, em Mônaco, uma no Masters 1000 de Roma, na Itália, uma em Roland Garros, quatro em Stuttgart, duas em Wimbledon, três em Washington, uma no Masters 1000 de Cincinnati, uma em Winston-Salem, uma no US Open, nos Estados Unidos, uma com o Time Brasil na Davis e uma agora no Masters 1000 de Paris.



No ranking da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP), Melo aparece como 42 do mundo, com 2.205 pontos. Zverev é terceiro no ranking mundial de simples, com 6.805 pontos.



Recordista em títulos, número de vitórias, participações em Grand Slam, ATP Finals e semanas no topo do ranking – Marcelo Melo, 41 anos, é recordista brasileiro em número de títulos, 38 conquistas. Dos títulos, todos em duplas, dois são Grand Slam – Roland Garros, na França (2015) e Wimbledon, em Londres (2017) e nove Masters 1000, além de 11 ATP 500 e 16 ATP 250. Tem o recorde, também, em semanas no topo do ranking da ATP – 56, único brasileiro na história a ser número 1 do mundo em duplas e esteve entre os Top 10 por oito temporadas seguidas.



Duplista mais vitorioso em atividade no circuito, é o maior vencedor entre os brasileiros, tendo alcançado na estreia em Roland Garros 2023 a histórica marca de 600 vitórias. Entre os jogadores de dupla em atividade, Melo é o primeiro a chegar aos 1.000 jogos, mais uma marca histórica, conquistada em Atlanta 2023 – antes, 13 duplistas atingiram e superaram esse número.



É recordista em participações em Grand Slam, com 68 edições, e em presença no ATP Finals – completou oito seguidas em 2020. Em 2019 chegou a 500 vitórias, na estreia no ATP 500 de Washington, passando a ser o 35º jogador de todos os tempos a atingir essa marca.



O primeiro título de Marcelo em torneios ATP foi em 2007, no Estoril, em Portugal. Tem dois Grand Slam, além de um vice em Londres (2013) e um vice (2018) e duas semifinais no US Open. Marcelo também lidera no número de títulos em Masters 1000. Em Xangai 2018 chegou ao nono, depois de ganhar Xangai (2013 e 2015), Paris (2015 e 2017), Toronto (2016), Cincinnati (2016), Miami (2017) e Madri (2017).

Temporada 2024

Campeão

ATP 250 de Stuttgart – Alemanha