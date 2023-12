De um jeito ou do outro – Toyota Corolla Cross

A Toyota do Brasil apresentou a nova versão XRX do Corolla Cross, equipada com o motor 2.0 Dynamic Force Flex. A XRX dos modelos a combustão está localizada um degrau abaixo da GR-Sport e é oferecida com preço de R$ 190.290. A configuração XRX já fazia parte do catálogo híbrido do Corolla Cross, sendo a topo de linha da família. Os preços da gama do Corolla Cross se completam com R$ 162.590 na XR, R$ 177.390 na XRE, R$ 196.290 na GR-Sport (com mais R$ 1.900 em biton), R$ 202.690 na XRV Hybrid e R$ 210.990 na XRX Hybrid. As cores disponíveis para a nova XRX são o Branco Polar (sólida), o Branco Lunar (perolizada), o Preto Infinito, o Prata Lua Nova, o Cinza Granito, o Vermelho Granada e o Azul Netuno, todas metálicas. A variante completa a linha do SUV produzido em Sorocaba, no interior paulista, que agora conta com seis configurações, sendo duas híbridas.

Lançado no mercado brasileiro em 2021, o SUV que herdou o primeiro nome do carro mais vendido da história da indústria automotiva mundial ocupa em 2023 a décima nona posição entre os automóveis de passeio no Brasil, com 37.681 emplacamentos de janeiro a novembro, praticamente o mesmo resultado do Corolla sedã no país. Já no mercado dos híbridos, o Corolla Cross é o líder de vendas no acumulado deste ano, com 10.727 emplacamentos, à frente do GWM Haval H6 (8.619) e do Corolla sedã (7.128). O Corolla Cross é responsável por 48,2% do volume total produzido na unidade de Sorocaba, sendo exportado para mais de 20 países na América Latina.

Desde a versão de entrada XR, o Corolla Cross tem ar-condicionado digital automático com saída traseira, banco do motorista com regulagem para seis ajustes – altura, distância e inclinação – e o do passageiro dianteiro com regulagem manual para quatro ajustes (distância e inclinação). O modelo também tem direção com assistência elétrica progressiva. A nova variante XRX 2.0 Flex chega ao mercado com os mesmos itens da “top” híbrida. Internamente, tem bancos de couro com ajuste eletrônico de altura para o motorista, painel digital com tela de TFT de 7 polegadas, central multimídia de 9 polegadas com espelhamento para Android Auto e Apple CarPlay, volante com regulagem de altura e profundidade, ar-condicionado de duas zonas e teto-solar. Por fora, o SUV tem rodas de 18 polegadas com acabamento na cor preta e diamantada e pneus 225/50 R18, faróis de leds e retrovisores externos na cor do veículo, eletrorretráteis, com regulagem elétrica.

Segundo a Toyota, o destaque da nova XRX é o motor flex 2.0 Dynamic Force de quatro cilindros e 16 válvulas com comando variável inteligente VVT-iE. É equipado ainda com um sistema de injeção direta e indireta de combustível D-4S, que adapta a injeção às condições de direção. Com alta taxa de compressão (13:1), curso longo e pistões de baixa fricção, o motor 2.0 Dynamic Force fabricado em Porto Feliz (SP) – de onde saem todos os “powertrains” dos modelos produzidos pela Toyota no Brasil – é o mais potente já equipado em um Corolla no país, oferecendo 177 cavalos a 6.600 rotações por minuto abastecido com etanol e 169 cavalos a gasolina na mesma faixa de giros, enquanto o torque é de 21,4 kgfm a 4.400 rpm com os dois tipos de combustível. Supera amplamente a potência da versão XRX Hybrid, que entrega 122 cavalos de potência combinada com etanol, mas perde no torque, que atinge 24,1 kgfm combinado no modelo com assistência elétrica, também quando abastecido com etanol. O propulsor é associado à transmissão Direct Shift com 10 marchas simuladas. De acordo com a marca oriental, a transmissão no Corolla Cross combina a suavidade de uma CVT convencional com uma sensação de aceleração direta, graças a uma engrenagem mecânica que atua na arrancada do veículo, melhorando a aceleração em primeira marcha.

O Corolla Cross tem uma boa dosagem de equipamentos de segurança passiva e ativa. Desde a XR, o modelo traz sete airbags (dois frontais, dois laterais, dois de cortina e um de joelhos para o motorista), câmera de ré com projeção na central multimídia (as XRE, XRX, XRV Hybrid e XRX Hybrid acrescentam linhas guias dinâmicas), controle eletrônico de estabilidade e de tração, sistema de assistência de arranque em subida, quatro sensores de estacionamento traseiro, faróis com acendimento automático e ajuste de altura elétrico, auxiliares de neblina dianteiros de leds, luz de frenagem emergencial automática, alarme volumétrico e sistema universal Isofix para fixação de cadeirinhas no banco traseiro com ancoragem de três pontos. As variantes GR-S, XRX FFV, XRV Hybrid e XRX Hybrid contam ainda com limpador do para-brisa com sensor de chuva e alertas de ponto cego e de tráfego traseiro – possibilita que o veículo saia de uma vaga de estacionamento detectando outros automóveis se aproximando de área com reduzido ângulo de visão.

Na segurança ativa, o Corolla Cross é equipado com o Toyota Safety Sense (TSS), com recursos como o sistema de pré-colisão frontal – usa câmera e radar de ondas milimétricas para localizar veículos que circulam por perto -, o sistema de assistência de permanência de faixa com função de alerta de mudança de faixa, faróis altos automáticos e o controle de cruzeiro adaptativo (ACC), sistema semelhante ao “cruise control”, que permite a condução a uma velocidade constante pré-determinada. O ACC usa o radar de ondas milimétricas montado na grade frontal e a câmera projetada a bordo para detectar veículos, calcular sua distância e ajustar a velocidade para ajudar a manter uma distância segura.