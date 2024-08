De surpresa, Matuê lança EP

Matuê disponibilizou, de surpresa na noite desta segunda-feira (05), o EP “Sabor Overdose No Yakisoba”. Com título inusitado e três faixas inéditas, o projeto apresenta reflexões do artista sobre amor, violência, fama e sucesso. Ainda, explora sonoridades e referências que são novidade no repertório do músico. Este é seu primeiro trabalho com duas ou mais canções desde “Máquina do Tempo” (2020), seu celebrado disco de estreia.

“Eu não vou fazer por fazer / Eu não sou mais o de antes”, versa Matuê em “A Última Dança”, faixa que abre os trabalhos do EP. Aqui, ele narra as intimidades de um relacionamento que parece ideal na superfície – mas que é problemático e não consegue se manter mais. Na sonoridade, brilham influências do R&B americano e do jersey club, em um momento de experimentação musical.

A experiência segue surpreendendo com “Honey Babe”, marcada pelo beat do trap e versos que exaltam as conquistas de seu intérprete, sem nunca abrir mão de suas raízes. “Ó os muleke do Nordeste na lambo han / Acumulando milhão”, celebra Matuê (que nasceu, cresceu e mora em Fortaleza, no Ceará) nos momentos finais da canção.

Por sua vez, “Reza do Milhão” conclui a tracklist em clima de resiliência. “Tentaram me derrubar / Não passa nada / Daqui você jamais passará”, cantam os versos. A música já era conhecida e esperada pelos fãs do artista, que aqui reflete sobre suas vivências e a força de espírito necessária para navegar na indústria musical.

Compositor nato, assina a composição de todas as faixas do projeto. O trapper WIU – que é conhecido por hits como “Coração de Gelo” e “Rainha da Finesse” – colabora com o beat em “Reza do Milhão”. Além disso, é o conterrâneo de Matuê, Brandão85, o responsável pela batida em “Honey Babe”.

Mas as colaborações artísticas de “Sabor Overdose No Yakisoba” não param por aí: as capas do EP e de suas três canções são obras de arte pintadas à mão pelo artista norte-americano Caleb Micah, exclusivamente para o trabalho. Tudo isso sob a direção criativa do próprio Matuê.

FICHA TÉCNICA: “SABOR OVERDOSE NO YAKISOBA”

“A Última Dança”

Autor es): Matuê

“Honey Babe”

Autor(es): Matuê, Brandão85 (beatmaker)

“Reza do Milhão”

Autor(es): Matuê, WIU (beatmaker)

Capa

Artes – Caleb Micah

Dir. Criativa – Matue, Louis Brum

Edição/Lettering – Leonardo Mendes

Finalização/Mídias – Anelise Dambrós

Animações/Legendas – Toni