De olhos bem abertos: assistente-técnica de Mauá aproveita JEESP para captar novos talentos

Onde tiver um jogo de vôlei masculino na final da Etapa II dos Jogos Escolares do Estado de SP (JEESP), muito provavelmente Milene Bunno, assistente-técnica do Colégio Leonardo da Vinci, de Mauá, estará em algum canto da arquibancada fazendo anotações em seu caderno.

Milene é uma espécie de “olheira” do time de Mauá. Além de observar adversários e ajudar na estratégia para os jogos, ela analisa potenciais reforços para a equipe.

Na função de observadora desde 2005, Milene, que tem formação em Educação Física e Fisioterapia e trabalha com estatística, vê o JEESP como uma ótima vitrine para o esporte de base.

“O JEESP é uma super reserva de talentos. Vários medalhistas olímpicos já passaram por aqui. É uma competição que nos dá a oportunidade de identificar novos talentos e lapidá-los para que tenham uma carreira”, conta ela.

O olhar treinado de Milene enxerga além do talento com a bola nas mãos. É preciso identificar outras qualidades em um atleta antes de prospectá-lo.

“São analisadas uma série de características técnicas, táticas, psicológicas e físicas, como estatura, coordenação e velocidade”, explica.

Havendo interesse em algum atleta, tem início um processo que cruza pelo menos três partes. “Após a observação, entramos em contato com o técnico da equipe, que faz a ponte com o atleta. Em alguns casos, convidamos toda a equipe para visitar a estrutura do nosso colégio. Preferimos não fazer a primeira abordagem com o atleta ou sua família para não criar expectativa”, diz a profissional.

Neste fim de semana, Milene tem a chance de ganhar o seu 22° título de JEESP, o 16° pela categoria sub-14.