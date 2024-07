De olho nos Jogos Escolares de Santo André, o Colégio Singular conta com grandes talentos

Em breve, iniciarão os Jogos Escolares de Santo André e o Colégio Singular e o Liceu Monteiro Lobato marcarão presença com centenas de atletas. Na última edição do evento, o Singular sagrou-se heptacampeão.

O Singular é uma escola completa, que alia o ensino de qualidade ao desenvolvimento esportivo e, de acordo com Andreia Coraça Magini, coordenadora de Esportes da unidade andreense, a prática esportiva é incentivada desde as séries iniciais com a escola de esportes, que envolve várias modalidades e os princípios de respeito e trabalho em equipe. “Nesse processo de formação do atleta, é importante destacar o papel do professor, o qual tem um olhar profissional para cada aluno e a capacidade de identificar as suas habilidades para o adequado direcionamento”, explica a professora.

Alguns desses estudantes são atletas, com títulos em campeonatos nacionais e estaduais, e treinam em clubes de referência. Um deles é o Nicolas Rocha Loyola, do 8º ano do Liceu Monteiro Lobato, o qual recentemente participou da Copa São Paulo Aspirante de Judô e assegurou o primeiro lugar na categoria Sub-15, meio médio.

Outro destaque é Vinícius Lasso, da 2ª série do Ensino Médio de Santo André, que em 2022 foi campeão da cidade pela Associação Atlética Ponche e hoje é jogador do Esporte Clube Santo André. Atualmente, disputa o Campeonato Paulista na categoria Sub-17.

O aluno Miguel Gonçalves Brasil Rodrigues, da 1ª série do Ensino Médio, participou do Campeonato Paulista de Karatê e ficou com o 3º lugar, além de ser classificado para o Campeonato Brasileiro. No atletismo, Luíza Camargos Batista, da 3ª série do Ensino Médio, participou do Campeonato Sul-Americano Sub-20 e conquistou a 3ª colocação no salto com vara. Já Isabela Midori, da 1ª série do Ensino Médio, garantiu o 3° lugar no salto com vara durante a fase final dos Jogos Escolares do Estado de São Paulo (Jeesp).

Na natação, são vários atletas, com importantes títulos. Na 3ª série do Ensino Médio estão Carolina Gomes Veloso, que foi ouro nos 1.500 metros livre e bronze nos 800 metros livre, no Campeonato Paulista. O seu colega, Enzo Pontel Cunha, que no Campeonato Paulista garantiu medalha de prata e bronze, nos 200 e 100 metros peito, respectivamente; no Jeesp ficou com a prata nos 200 metros peito e bronze nos 50 e 100 metros peito, fechando o primeiro semestre com o terceiro lugar nos 100 metros peito no Campeonato Brasileiro.

Ainda na natação, está Júlia Leal Ariosa, aluna da 2ª série do Ensino Médio, a qual garantiu medalha de ouro nas modalidades 50, 100, 200, 400 e 800 metros livre no Campeonato Paulista. No Campeonato Brasileiro, ficou em primeiro lugar nos 50 e 100 metros livre e em segundo nos 200 metros livre. A aluna Amabile Flaminio Scabacino, da 2ª série do Ensino Médio, também participou do Campeonato Paulista e garantiu medalha de bronze e prata nos 100 e 200 metros costas, respectivamente.

No basquete, durante a Copa Sul-Americana, Danilo Rolof, aluno da 1ª série do Ensino Médio, colaborou para que a sua equipe conquistasse a 3ª colocação, além de ser eleito o Most Valuable Player (MVP) da competição. Outro destaque é Gustavo Pinheiro Pinto Silva, do 6º ano do Ensino Fundamental II do Singular Júnior. Recentemente, ele se destacou na Liberty Cup e foi classificado para o All-Star Game.