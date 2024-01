De olho no pneu: confira algumas dicas importantes para seguir antes de pegar estrada

O começo do ano é marcado pelas férias de verão e pelo aumento de movimento nas estradas que dão acesso ao litoral e interior. Por isso, antes de viajar, é importante fazer uma revisão veicular completa na parte mecânica e em outros dispositivos, como os pneus. Esses itens garantem a aderência do veículo ao solo, ajudam a controlar a estabilidade e influenciam diretamente nos sistemas de suspensão, amortecimento, freios, tração, entre outros.

Pensando nisso, a ARTESP (Agência de Transporte do Estado de São Paulo) selecionou algumas dicas de como cuidar dos pneus do veículo e garantir uma viagem segura e tranquila.

“É fundamental que o motorista preste atenção no estado de conservação e na calibragem. Com esses cuidados simples de manutenção, é possível prolongar a vida útil dos pneus e diminuir o desgaste de outras peças. Isso garante mais segurança e conforto a todos no veículo”, explica Mucio Jose Teodoro da Cunha, especialista em Regulação de Transporte.

Fique atento

Realizar a manutenção preventiva dos pneus é sinônimo de segurança, ainda mais para aqueles veículos que utilizam as rodovias. Conheça alguns cuidados para preservar e prolongar a vida útil desses itens:

Na hora de comprar seu pneu: nem todos os proprietários de veículo sabem como escolher o pneu correto para seu automóvel, portanto, para não cometer equívocos, é importante consultar o manual do veículo.

nem todos os proprietários de veículo sabem como escolher o pneu correto para seu automóvel, portanto, para não cometer equívocos, é importante consultar o manual do veículo. Acerte na calibragem: pneus calibrados são fundamentais para encarar, com segurança, a estrada em dia de chuva. Caso a pressão esteja abaixo do recomendado pelo fabricante, os sulcos ficam mais próximos e podem perder a capacidade de escoamento, aumentando o risco de aquaplanagem. Se o motorista abusar da velocidade sobre as finas camadas de água formadas sobre as pistas, os pneus perdem o atrito com o solo e o veículo pode vir a escorregar na pista. Isso pode fazer com que o motorista perca o controle do automóvel e até mesmo cause graves acidentes.

O cuidado também evita multas

Os pneus são partes fundamentais da segurança veicular. De acordo com a legislação, segundo o artigo 230 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), está previsto que aqueles que não mantiverem as condições adequadas das peças, além da multa de R$ 195,23 e cinco pontos na CNH, podem ter o veículo retido para regularização. Se não for viável corrigir a falha no local da infração, o veículo pode ser liberado, caso ofereça condições de segurança para circular, porém será emitido um recibo assinalando um prazo para regularização que contará a partir da notificação.