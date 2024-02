De Olho no Futuro: São Caetano entrega 342 óculos para alunos do Ensino Fundamental

O prefeito de São Caetano do Sul, José Auricchio Júnior, entregou óculos para 342 alunos do Ensino Fundamental, em mais uma etapa do Programa De Olho no Futuro, parceria das secretarias de Saúde e Educação. Mais de 8,5 mil crianças e adolescentes da rede municipal foram atendidas na iniciativa, sendo que 697 passaram por exames específicos e, destas, 342 necessitavam dos óculos.

“A parceria Saúde e Educação permitiu avaliar nossos alunos e identificar possíveis desvios na capacidade de visão. O rastreamento nas escolas foi fundamental para levantar casos, principalmente em crianças menores, que não têm percepção de identificar a dificuldade de enxergar. O uso de óculos é fundamental para o desenvolvimento cognitivo e evolução de nossas crianças na escola”, destacou Auricchio.

O programa envolveu várias etapas. O primeiro passo foi a capacitação de 40 orientadores e coordenadores das escolas de Ensino Fundamental, realizada pela equipe do Hospital de Olhos. Em seguida tiveram início as triagens nas unidades escolares, com mais de 8,5 mil alunos.

“As escolas identificaram 2,1 mil alunos com alguma alteração. Neste momento foram envolvidos os médicos do Hospital de Olhos que fizeram nova avaliação dentro das escolas e identificaram que 697 crianças precisariam passar por exames mais específicos. Em novembro iniciamos os atendimentos com exames que avaliaram fundo de olho, acuidade visual e verificação de estrabismo, entre outros”, afirmou a secretária de Saúde, Regina Maura Zetone.

Pedro Davi Argolo de Souza, aluno da EMEF (Escola Municipal de ensino Fundamental) Décio Machado Gaia, foi uma das crianças contempladas com o óculos. “Estou muito ansioso para receber meu óculos e agradecer ao prefeito”, destacou.

“Sem parceria Saúde e Educação não há esse olhar da criança em sua integralidade. Desde 2022, quando o prefeito lançou o programa Territórios Conectados, parceria da Educação, Saúde e Assistência Social, temos trabalhado em conjunto em diversos casos formando uma rede de proteção aos estudantes e familiares, com atendimento integrado e multidisciplinar”, explicou a secretária de Educação, Minéa Fratelli.

Durante o evento de entrega dos óculos, o prefeito anunciou que em breve enviará à Câmara Municipal projeto que poderá transformar o Programa de Olho no Futuro em lei municipal, para que seja feita avaliação das crianças anualmente.