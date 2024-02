De olho na dengue, Diadema faz “Mega Mutirão de Limpeza no Carnaval” em Diadema

A Prefeitura de Diadema, por meio das secretarias municipais, vai realizar durante o feriado prolongado, o “Mega Mutirão de Limpeza no Carnaval”. A iniciativa visa intensificar os serviços de zeladoria e limpeza dos espaços públicos. O trabalho concentrado será reavaliado semanalmente e estendido até o final do mês.

Com a medida emergencial, a Prefeitura visa reforçar a luta contra os criadouros do mosquito Aedes aegypti no município. Enfim, a ação quer somar-se a outras intervenções em defesa da saúde pública como a do “Dia D de Combate à Dengue”, recentemente ocorrido.

O encontro preparatório que definiu o planejamento e a execução do “Mega Mutirão de Limpeza no Carnaval” ocorreu hoje, 9/2, no Gabinete do Prefeito Filippi. Além do Chefe do Executivo, a reunião contou com a presença do secretariado e coordenadores das áreas de serviços, limpeza e zeladoria da Prefeitura.

“Queremos que a alegria do Carnaval seja o combustível do nosso bloco especial da limpeza e de combate à dengue. Enfim, a Prefeitura quer dar um bom exemplo em defesa da saúde para que a população faça o mesmo em suas casas, terrenos e quintais”, ressaltou o prefeito José de Filippi Júnior.

O “Mega Mutirão de Limpeza no Carnaval” vai acontecer no horário das 8h30 às 16h30.

Ação vai começar na Região Sul e depois segue pra Norte

A primeira região a ser beneficiada é a Sul (bairros Eldorado e Inamar) que vai receber as equipes do “Mega Mutirão” neste sábado e na segunda (9 e 11/2), a partir das 8h30. Naquela área do município, os primeiros locais a serem atendidos são escolas municipais: EMEB Átila Ferreira Vaz, que fica na rua Badejo; EMEB Chico Mendes e EMEB Tarsila do Amaral, ambas na rua Pau Brasil; e na EMEB Dr. José Martins da Silva, na rua dos Guatambus.

Durante a reunião preparatória, o prefeito Filippi anunciou que pretende acompanhar o trabalho em alguns pontos do “Mega Mutirão” nos bairros.

Já nos dias 13 e 14/2 (terça e quarta), o “Mega Mutirão” acontecerá na região Norte, que compreende os bairros Campanário e Taboão. O roteiro das escolas e outros espaços públicos ainda está sendo definido.

A próxima reunião de avaliação e planejamento do “Mega Mutirão” está prevista para a próxima sexta-feira, 16/2, no Gabinete do Prefeito Filippi. Na oportunidade é que serão definidas as datas para deslocar as equipes para atender outras regiões da cidade.

Dia “D” de Combate à Dengue

O “Mega Mutirão de Limpeza no Carnaval” é uma ação de governo e conta com participação de todas as pastas municipais. De modo especial, a medida governamental quer somar esforços para auxiliar a Secretaria de Saúde de Diadema na luta contra a Dengue.

Símbolo desse empenho, a Prefeitura realizou na quarta, 7/2, o “Dia D de Combate à Dengue”, ação que foi realizada de maneira simultânea por todas as regiões da cidade. Na referida data, um batalhão de Agentes de Saúde visitou comércios e residências para conscientizar os moradores sobre maneiras de evitar a criação de ovos e de larvas do vetor, o mosquito Aedes aegypti.