De la Cruz volta, e Flamengo tem mudanças contra o Palmeiras; veja o time

O Flamengo deve ter novidades na escalação para o confronto diante do Palmeiras, nesta quarta-feira (31), na ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O retorno do uruguaio De la Cruz é a principal notícia do time esboçado por Tite nesta terça-feira.

Tite voltará com a zaga titular formada por Fabrício Bruno e Léo Pereira. Os dois começaram a rodada passada no banco. Nas laterais, Varela e Ayrton Lucas se mantém, repetindo a vitória contra o Atlético-GO.

O Flamengo deve ter: Matheus Cunha; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, De la Cruz, Arrascaeta e Gerson; Cebolinha e Pedro.

De la Cruz foi desfalque na rodada passada do Brasileirão. Além da grande sequência de partidas, o uruguaio também sentiu dores no tendão e o departamento médico recomendou que nem fosse relacionado.

Bruno Henrique também retorna. Ele começa no banco de reservas e se recuperou de uma entorse no tornozelo direito no dia 6 de julho.

Os dois vinham treinando com o grupo. Ambos deixaram a atividade já na reta final na segunda-feira, mas estão aptos.

Como Tite já havia antecipado, Matheus Cunha é o titular no gol. Ele agarrou na fase anterior da Copa do Brasil e seguirá na equipe na vaga de Rossi.

O Flamengo encerrou a preparação sem desfalques. Tite terá todo o elenco à disposição para o confronto às 20h, no Maracanã.