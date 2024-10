De la Cruz faz exame, tem lesão na coxa direita e desfalca o Flamengo

De la Cruz sentiu a coxa esquerda aos oito minutos do segundo tempo na semifinal. Ele foi substituído na hora por Alcaraz e chegou ao Rio de Janeiro mancando.

O jogador foi avaliado na reapresentação do elenco no CT. O grupo recebeu folga na segunda-feira após a classificação.

O Flamengo não divulgou o tempo que o meia ficará fora, mas ele volta a desfalcar a equipe no próximo sábado (26), contra o Juventude, pelo Campeonato Brasileiro. Ele já teve o mesmo problema recentemente e ficou um mês sem jogar.

A condição física do uruguaio preocupa o Flamengo. Ele foi poupado no clássico com o Fluminense depois de atuar por 45 minutos pelo Uruguai ao longo da Data Fifa.

As decisões da Copa do Brasil serão nos dias 3 e 10 de novembro. Um sorteio na CBF nesta quinta-feira decidirá a ordem dos mandos de campo de Atlético-MG e Flamengo.