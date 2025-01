De ex-Malhação a missionário: ator encontra nova missão na fé

O ator Guilherme Berenguer, conhecido pelo seu papel como Gustavo na novela “Malhação“, onde protagonizou intensos conflitos com Letícia, interpretada por Juliana Didone, compartilhou suas experiências de vida em uma recente participação no “Mais Forte Podcast“, apresentado por Karina Bacchi. Aos 44 anos, Berenguer discute como sua jornada pessoal e profissional evoluiu desde os tempos da famosa série juvenil que marcou a televisão brasileira em 2004.

Durante o episódio, o ex-astro da Rede Globo abordou o papel fundamental que a religião desempenha em sua vida. Embora tenha crescido em um ambiente cristão, Berenguer admite que enfrentou dificuldades em confiar no propósito divino durante sua adolescência, período que ele descreve como rebelde. Essa luta interna o levou a uma busca mais profunda pelo entendimento espiritual.

O ator, que iniciou sua carreira no Recife, percebeu que suas atividades na indústria do entretenimento não estavam mais alinhadas com seus valores pessoais e princípios éticos. Desde então, ele tem utilizado sua fé como um meio para propagar a mensagem cristã e seguir os ensinamentos de Jesus. Além disso, Berenguer enfatiza a importância de transmitir esses mesmos valores aos seus filhos, reafirmando: “Aqui, o governo é de Jesus Cristo“.

Após seu sucesso em “Malhação“, Guilherme Berenguer participou de outras produções na Globo, como as novelas “Bang Bang” e “Paraíso“. Em 2010, ele decidiu mudar de ares e se mudou para os Estados Unidos com sua esposa, Bianca Berenguer, que é psicóloga.

Atualmente, o ator está à frente de uma produtora de vídeo especializada em comerciais para empresas americanas e é sócio de uma startup focada no desenvolvimento de sistemas de vendas. Além disso, ele também se dedica ao setor imobiliário de alto padrão, ampliando assim seu leque de atuação profissional.