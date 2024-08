De Estêvão a Veiga, Palmeiras tem boas notícias para reagir na Libertadores

Mais do que um respiro no Campeonato Brasileiro após quatro jogos sem vitórias, o triunfo sobre o São Paulo deu opções para Abel Ferreira montar o Palmeiras visando a decisão contra o Botafogo, nesta quarta-feira (21), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela volta das oitavas de final da Copa Libertadores.

Contra o São Paulo, o Alviverde finalizou 16 vezes, sendo oito delas em direção ao gol. Já na partida de ida contra o Botafogo, fora de casa, o clube paulista chutou apenas cinco vezes. As informações são da Footstats.

Artilheiro do time na temporada, Flaco López encerrou um jejum de sete jogos. O camisa 42 marcou dois contra o São Paulo e não balançava as redes desde a vitória do Palmeiras sobre o Cruzeiro, em 20 de julho. Neste intervalo, porém, o centroavante teve dois gols anulados em jogos contra o Flamengo, sendo um pela Copa do Brasil e outro pela Libertadores.

Já Estêvão voltou ao time titular no clássico e deve ser “escape” pela direita contra o Botafogo. O principal driblador do elenco alviverde -que está na mira da seleção brasileira- foi o atacante mais acionado pelo Palmeiras na vitória contra o São Paulo. Ele iniciou a partida no Nilton Santos no banco de reservas após desfalcar o time por conta de um entorse no tornozelo.

No meio-campo, Raphael Veiga “deixou” a função de segundo volante para Richard Ríos. Contra o São Paulo, o camisa 23 atuou mais próximo da área e foi o segundo maior finalizador do time, com cinco chutes, atrás apenas de López, segundo a Footstats. Já o colombiano reforça o Palmeiras contra o Botafogo após cumprir suspensão.

Maurício e Felipe Anderson também brigam por vaga entre os 11 contra o Botafogo. O camisa 18 foi titular no jogo de ida e autor do gol alviverde, mas iniciou o clássico no banco de reservas. Já o nove do Palmeiras não começa uma partida desde o trauma no olho.

Além disso, Mayke participou de parte do trabalho no gramado com o elenco na última segunda-feira (19) e pode ser opção na lateral direita. Abel Ferreira também conta com Giay e Marcos Rocha no setor.

Por outro lado, a defesa alviverde segue em alerta e sofreu sete gols nos últimos seis jogos. O Palmeiras só não foi vazado na vitória por 1 a 0 sobre o Flamengo pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O resultado, porém, não evitou a eliminação em pleno Allianz Parque.

JEJUM NA LIBERTADORES

O Palmeiras não vence um jogo de volta de mata-mata pela competição continental desde 2022. Na ocasião, o time de Abel Ferreira goleou o Cerro Porteño por 5 a 0 pelas oitavas de final.

Desde então, foram cinco empates, com três classificações e duas eliminações. O Alviverde caiu nas semifinais contra Athletico (2022) -após 2 a 2 e derrota no jogo de ida- e Boca Juniors (2023), nos pênaltis após 1 a 1 no Allianz Parque.

Agora, o Palmeiras precisa de uma vitória por dois gols de diferença para avançar direto às quartas de final da Libertadores. Já um triunfo por um gol de saldo leva a disputa para os pênaltis. Por outro lado, o empate é do Botafogo, que venceu no Nilton Santos por 2 a 1.