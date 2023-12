De cancelada a viral da internet: entenda a trajetória de Márcia Fu em A Fazenda

A décima quinta edição da A Fazenda está chegando ao fim e pode-se dizer que o programa foi marcado por uma característica em especial: os memes. Acontece que, de todos os momentos divertidos da Fazenda, a maioria deles tem uma coisa em comum, foram protagonizados pela ex-jogadora de vôlei, indicada 10x como a “Melhor do Mundo”, Márcia Fu.

“Caso do acaso, bem marcado em cartas de tarô”. Essa foi uma das frases mais ouvidas no Brasil inteiro nas últimas semanas. A canção de Tetê Espíndola com versão mais recente de Luana Prado caiu no gosto do público após Márcia Fu cantar sua versão junto aos colegas de feno. Esta foi apenas uma das situações divertidas da jogadora que fizeram com que ela se tornasse uma das favoritas do público e, acima de tudo, um marco da história dos realitys shows, transformando a sua trajetória em uma das maiores reviravoltas da história desses programas.

No início, Márcia Fu sofria diversos ataques nas redes sociais e foi, inclusive, considerada “cancelada” pelos telespectadores que não concordavam com o seu formato de jogo. Depois de apenas alguns dias, Márcia se tornou uma celebridade da internet, sendo uma das figuras mais comentadas nas maiores páginas do universo pop de todo o país. De acordo com Virna Dias, ex-companheira de seleção de Márcia que conviveu diariamente com a mesma durante 4 anos, essa história não poderia ser diferente já que, segundo ela, a personalidade de Fu não mudou em nada com a entrada na televisão.

“A Fu é exatamente isso que vocês estão vendo. Ela é irreverente, tem uma personalidade forte, mas sempre faz tudo com perfeição. Ela é guerreira, entra pra ganhar. Nos jogos, ia pra cima das companheiras”, detalha Virna. Além do jeito expansivo, Márcia também foi considerada uma “mãe” para alguns dos internautas que comentaram sobre o espírito de ajuda e bem estar coletivo que a jogadora construiu dentro do reality. Virna afirma que essa é uma das outras características de Fu mesmo fora do confinamento: “Ao mesmo tempo que ela tem garra, também tem um lado dócil e amável. Ela é uma pessoa muito família, gosta de manter as coisas limpas e sempre amou os animais. É uma pessoa carinhosa, pau pra toda obra”.

Ainda, Virna comenta que o sucesso de Márcia tem motivos muito claros. Na sua perspectiva, a identificação do público com Fu não foi à toa, já que ela representa a personificação da “mulher brasileira”: “A Fu é a mulher brasileira. As pessoas se identificaram com ela porque ela é autêntica, verdadeira e não tem máscaras. Creio que esse jeito único de ela ser foi o que conquistou quem está assistindo. Se dói ou não dói, ela está sempre falando o que tem que ser dito”. Não só recebendo indicações como a Melhor do Mundo no vôlei, Virna afirma que Márcia sempre foi a verdadeira campeã deste prêmio: “Pra mim, foi a melhor jogadora que o Brasil já teve”.

Finalmente, por mais que tenham jogado juntas há alguns Virna afirma que mantém o contato com Márcia e quando questionada sobre “mudanças” em sua personalidade, ela reforça que Fu não mudou em nada, mas pelo contrário, ela “sempre foi assim”: “Nós tivemos uma relação muito tranquila e eu aprendi muito com ela, porque ela sempre foi desse jeito. Sempre foi uma pessoa muito diferente, falava o que pensava e nunca teve vergonha de nada. Adora música, adora cantar, adora dançar e adora uma competição (risos)”.