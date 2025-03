De alunas a mestres: as mulheres que fazem o Centro Paula Souza

No Centro Paula Souza (CPS), existem vários professores e professoras que começaram a vida estudantil como alunos de Escolas Técnicas (Etecs) e Faculdades de Tecnologia (Fatecs) estaduais. Neste mês dedicado ao Dia Internacional da Mulher, conheça três histórias inspiradoras de personagens que seguiram em busca de graduação, mestrado, doutorado, e voltaram para deixar seus legados como educadoras.

Thaís Corrêa, Fatec Praia Grande

“Fui criada nos corredores da Etec Fernando Prestes, em Sorocaba, onde minha mãe era professora. Sempre quis seguir a mesma profissão, mas encontrei muitos desafios pelo caminho. Na Etec Rubens de Farias, também em Sorocaba, me formei no Ensino Médio integrado ao Técnico em Alimentos. Pouco tempo depois, me vi como mãe solo de dois filhos e cuidadora de familiares idosos. Só consegui voltar a estudar quando meu filho mais velho tinha 13 anos, mas ainda a tempo de cursar o superior em Processos Químicos, na Fatec Praia Grande. Depois, fiz mestrado e doutorado em Tecnologia Nuclear e retornei como professora e coordenadora do Ensino Médio da Etec Praia Grande, com muito orgulho”.

Mariana Cristina Pontes Dias, Etec Benedito Storani e Fatec Itu

“Minha história com o CPS começou em 2015, quando realizei o sonho de entrar no curso técnico em Nutrição, na Etec Benedito Storani, de Jundiaí. Logo no primeiro semestre, iniciei um estágio em uma empresa de alimentação, onde passei por uma trajetória de cinco anos de crescimento profissional. De estagiária, tornei-me estoquista, depois analista administrativa, gerente adjunta e, finalmente, gerente de unidade. Inspirada pelos desafios e oportunidades, decidi ampliar meus conhecimentos. Em 2019, ingressei no curso técnico em Administração, na Etec Fernando Prestes, em Sorocaba. O aprendizado foi essencial para meu crescimento na empresa, onde passei a coordenar eventos corporativos e descobri uma nova paixão. Em 2021, fui aprovada na Fatec Itu para o curso superior tecnológico em Eventos. Deixei meu cargo de gerente e passei a atuar em duas empresas de evento, consolidando minha vocação. Hoje inicio um novo desafio como professora do curso de Eventos da Etec Fernando Prestes, com muita gratidão por todos que me abriram portas para voltar ao lugar que transformou minha vida”.

Marília Arantes Duarte, Etec de Santa Rosa de Viterbo

“Conheci o CPS quando tinha apenas 10 anos e minha escola municipal foi convidada a participar de um evento na Etec de Santa Rosa do Viterbo. Fiquei completamente apaixonada – pela energia, pelo ambiente e pelas pessoas. Os anos se passaram, completei o Ensino Fundamental e me dediquei ao Vestibulinho como nada antes. Mesmo muito nervosa, passei em primeiro lugar para o Ensino Médio integrado ao Técnico em Administração. Comecei o curso em fevereiro de 2020. Um mês depois, a pandemia de Covid-19 instaurou o isolamento social e as aulas se tornaram remotas. Passei dois anos sonhando com todas as memórias que poderia ter criado. Somente em 2022, no terceiro ano, mergulhei de cabeça na experiência única de ser aluna da Etec. Ao mesmo tempo, prestei os exames do Enem e do concurso do CPS – passei nos dois. Em 2023, ingressei no curso de Psicologia e comecei a trabalhar no ‘melhor lugar do mundo’, como sempre chamei a Etec, que me proporcionou as maiores felicidades da minha vida”.