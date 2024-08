DCCiber desmantela quadrilha do ‘golpe do amor’ na zona leste de São Paulo

Três homens que integravam uma quadrilha especializada no “golpe do amor” foram presos em flagrante pela Divisão de Crimes Cibernéticos (DCCiber) na segunda-feira (26). A equipe localizou o cativeiro e resgatou a vítima no Jardim Fernandes, zona leste de São Paulo.

A investigação teve início após o setor de inteligência receber informações sobre o sequestro de um homem, que teria sido levado por criminosos para um barraco na comunidade Vila Elaine. Os agentes levantaram dados sobre possíveis locais de onde a vítima poderia estar e solicitaram apoio para cercar a área.

Durante as buscas, os policiais suspeitaram de uma casa com o portão aberto. Ao inspecionar o local, a equipe flagrou os criminosos fugindo pela janela para o telhado da casa vizinha. Eles foram detidos momentos depois pelas equipes que estavam na região. O trio foi encaminhado à delegacia.

Dentro da casa, os agentes encontraram e resgataram a vítima. Segundo a polícia, o grupo era composto por um mandante, um “olheiro” e um sequestrador. No cativeiro, os criminosos exigiam transferências bancárias da vítima.

O caso foi registrado como sequestro e associação criminosa na 3ª DCCiber.

Queda nos índices criminais

Segundo a Delegacia Antissequestro (DAS), houve uma queda drástica nos casos desse tipo golpe neste ano. Foram registrados dois crimes no primeiro semestre. No mesmo período do ano passado, houve 25 ocorrências. De janeiro a junho de 2022, o total de ocorrências chegou a 58.

Ainda de acordo com a DAS, o trabalho investigativo, focado nesse tipo de crime, tem sido fundamental para desmantelar quadrilhas e identificar os responsáveis pelo golpe.